Макрон заявил о намерении обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие»

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен активно обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады–2024 в Париже. Такие планы он озвучил 5 мая в преддверии визита китайского лидера во Францию.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник (6 и 7 мая. — Ред.)», — цитирует французского лидера газета La Tribune.

Макрон отметил, что речь идет о прекращении огня во всех конфликтах, включая Украину.

«Нужно пытаться [организовать перемирие] везде», — отметил он.

Ранее, 5 мая, телеканал Europe 1 сообщил, что конфликт на Украине будет центральной темой встречи Си Цзиньпина и Макрона. Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Эксперт отметил, что плохо себе представляет, чтобы Си Цзиньпин внезапно изменил свою позицию по Украине, так как Китай играет центральную роль в нескольких международных организациях, в которые входит не только РФ, но также Северная Корея и Иран. А система ценностей и убеждений КНР полностью противоположна западной и европейской, добавил он.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа.