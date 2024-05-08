Лидер КНР совершил официальный визит в Сербию впервые за восемь лет

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом 7 мая сообщил телеканал СCTV.

«По приглашению президента Республики Сербия Вучича председатель Си Цзиньпин 7 мая по местному времени начал государственный визит в Сербию. Этот визит является вторым визитом председателя Си Цзиньпина в Сербию за восемь лет», — говорится в публикации.

Си Цзиньпин прибыл в столицу Сербии Белград вечером 7 мая, его в торжественной обстановке встретили глава государства Александр Вучич, премьер-министр страны Милош Вучевич, а также председатель парламента Ана Брнабич, добавили в сербском агентстве Tanjug.

8 мая запланирован торжественный прием делегации КНР, в правительственном комплексе перед дворцом Сербии пройдет церемония по случаю визита, также будет организован праздничный обед. Си Цзиньпин будет находиться в Сербии 7 и 8 мая. Для обеспечения безопасности китайского лидера выделено 3,4 тыс. сотрудников полиции.

В МИД КНР указали, что данная встреча станет «важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений». Лидеры стран обсудят обстановку в мире и в регионе, развитие отношений между странами и развитие двухсторонних связей.

Лидер КНР совершает визиты в страны Европы с 5 по 10 мая. Так, 5 мая он прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией. Накануне он, говоря о намерении обсудить олимпийское перемирие с китайским лидером, также указал, что оно должно стать «посланием всему миру».

Планируется, что после визита в Сербию он посетит Венгрию 9 и 10 мая.