Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных
Происшествия
В трех поселениях Томской области объявлено ЧС муниципального характера
Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов в Москве 8 мая
Общество
В Подмосковье обезвредили 15 боеприпасов времен ВОВ
Армия
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины
Армия
Военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы
Мир
Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен
Общество
В Воронежской области без электричества остались 35,5 тыс. человек
Здоровье
Химик сравнила вред кондиционера и пластиковых окон
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Общество
Гвардейцы-десантники почтили память погибших в ВОВ в Попасной
Происшествия
В Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Лидер КНР совершил официальный визит в Сербию впервые за восемь лет

0
Фото: СCTV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом 7 мая сообщил телеканал СCTV.

«По приглашению президента Республики Сербия Вучича председатель Си Цзиньпин 7 мая по местному времени начал государственный визит в Сербию. Этот визит является вторым визитом председателя Си Цзиньпина в Сербию за восемь лет», — говорится в публикации.

Си Цзиньпин прибыл в столицу Сербии Белград вечером 7 мая, его в торжественной обстановке встретили глава государства Александр Вучич, премьер-министр страны Милош Вучевич, а также председатель парламента Ана Брнабич, добавили в сербском агентстве Tanjug.

8 мая запланирован торжественный прием делегации КНР, в правительственном комплексе перед дворцом Сербии пройдет церемония по случаю визита, также будет организован праздничный обед. Си Цзиньпин будет находиться в Сербии 7 и 8 мая. Для обеспечения безопасности китайского лидера выделено 3,4 тыс. сотрудников полиции.

В МИД КНР указали, что данная встреча станет «важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений». Лидеры стран обсудят обстановку в мире и в регионе, развитие отношений между странами и развитие двухсторонних связей.

Первый пришел: Си Цзиньпин едет налаживать связи с ЕС
О чем лидер КНР будет говорить с коллегами во Франции, Сербии и Венгрии и при чем здесь Украина

Лидер КНР совершает визиты в страны Европы с 5 по 10 мая. Так, 5 мая он прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией. Накануне он, говоря о намерении обсудить олимпийское перемирие с китайским лидером, также указал, что оно должно стать «посланием всему миру».

Планируется, что после визита в Сербию он посетит Венгрию 9 и 10 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024