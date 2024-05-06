Макрон заявил об уважении связей между Китаем и Россией
Франция с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией, заявил 6 мая французский президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Мы с уважением относимся к давним отношениям, которые связывают Китай и Россию, и предпринятым на протяжении десятилетий усилиям по стабилизации этих отношений», — сказал Макрон.
Он также отметил, что Франция и Китай имеют возможность обсудить урегулирование кризиса на Украине.
Ранее в этот день Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявил о необходимости противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для мирных переговоров. Он подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта и прилагает все усилия, чтобы способствовать переговорам.
Председатель КНР 5 мая прибыл с официальным визитом во Францию. С 5 по 10 мая он посетит также Сербию и Венгрию.
В колонке для французской газеты Le Figaro Си Цзиньпин указал, что страна намерена совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что Китай всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию конфликта.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.