Си Цзиньпин призвал Францию и ЕС создать условия для мирных переговоров по Украине
Китаю, Франции и Евросоюзу (ЕС) необходимо противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для мирных переговоров. Об этом 6 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
По словам китайского лидера, Пекин, Париж и Брюссель желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса.
«Мы должны совместно противодействовать эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок», — передает его слова газета «Жэньминь жибао».
Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта и прилагает все усилия, чтобы способствовать переговорам.
Накануне председатель КНР прибыл с официальным визитом во Францию. С 5 по 10 мая он посетит также Сербию и Венгрию.
В колонке для французской газеты Le Figaro Си Цзиньпин указал, что страна намерена совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что Китай всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию конфликта.