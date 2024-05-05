Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса

Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения кризиса на Украине. Об этом 5 мая написал председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для французской газеты Le Figaro.

«Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — отметил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай не является стороной или участником кризиса, однако всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию конфликта.

«Я неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон», — уточнил председатель КНР.

Си Цзиньпин указал на то, что всегда настаивал на недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее в этот день председатель КНР прибыл с официальным визитом во Францию. Тогда же он заявил, что в ходе своего пребывания он обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы. Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит также Сербию и Венгрию.

В свою очередь, президент Франции сообщил, что намерен активно обсудить с председателем КНР введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады-2024 в Париже.

Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.