Китайский вестник: визит Си в Париж может ускорить разрешение конфликта на Украине
Евросоюз прямо призывает Китай оказать давление на Россию в украинском вопросе. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом во Франции, куда он приехал для налаживания экономических отношений Пекина и Брюсселя на фоне торговых споров. В это время Запад только усилил риск эскалации украинского конфликта: о возможной отправке войск заговорили не только во Франции. В ответ на эти угрозы безопасности РФ Москва объявила о подготовке к учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия. От Си Цзиньпина ожидают, что он сможет охладить ситуацию в преддверии переговоров с Владимиром Путиным в мае в Пекине. Удастся ли Западу договориться с лидером КНР и на каких условиях он поддержит проведение международной мирной конференции в Швейцарии — в материале «Известий».
Сможет ли Макрон договориться с Си Цзиньпином
К визиту председателя КНР Си Цзиньпина во Францию — его первой поездке в Европу за пять лет — приковано пристальное внимание: переговоры Китая с Западом потенциально могут решить сразу несколько задач, среди которых — урегулирование конфликта на Украине.
Пекин действительно рассматривается как один из наиболее реальных посредников между Москвой и Киевом, который по сути представляет Запад. В 2023 году КНР предложила свой мирный план, который, к слову, был отвергнут странами НАТО и ЕС, и провела несколько раундов переговоров со странами, прямо или косвенно вовлеченными в конфликт, включая членов Североатлантического альянса. В то же время Китай обвиняют в поддержке Москвы, а именно в поставках полупроводников и станков, которые потом, как утверждается, используют в производстве оружия. На этом фоне цель президента Франции Эммануэля Макрона — заставить Китай отказаться от поддержки России.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь приветствует председателя КНР Китая Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. 5 мая 2024 года
Накануне поездки Си Цзиньпин в специальной статье для французской Le Figaro объяснил цели своего визита. Среди них — поддерживать мир и стабильность на всей планете. В этом контексте Си подчеркнул, что Китай не является ни стороной, ни участником украинского конфликта, но готов при этом работать с Францией и всем международным сообществом для поиска выхода из кризиса. На это надеются и в Елисейском дворце, однако выход из ситуации там видится исключительно в формате давления на Москву, особенно в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай и по мере приближения мирной конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня, на которую российскую делегацию не приглашали.
6 мая китайского лидера встретила внушительная делегация в лице не только президента Франции Эммануэля Макрона, но и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего на встречу в Елисейский дворец в Париже 6 мая 2024 года
К переговорам, по информации издания Politico, мог присоединиться еще и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако в немецком кабмине заявили, что у Шольца были запланированы поездки в Латвию и Литву, поэтому участие во встрече с Си на повестке дня якобы и не стояло.
Есть мнение, что при всем тщательном подходе к переговорам с Си Запад, в частности Франция, пока не созрели для серьезного обсуждения китайского плана.
— Он предусматривает остановку боевых действий с учетом ситуации «на земле» по их итогам, прекращение поставок вооружений в зону СВО и начало переговоров. Собственно, в этом и заключается ценная конструктивная роль Китая. Пока Запад занимает позицию «поражения России на Украине», китайский план будет ждать своего часа. Далее всё зависит от Запада.
Но с учетом прочной инициативы ВС России в СВО, непонятного статуса главы киевского режима после 20 мая (речь идет об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского. — «Известия») и в контексте организуемой Западом встречи в Швейцарии по его «формуле мира», в позиции Запада возможны неожиданные изменения, — поделился мнением с «Известиями» политолог-китаист Виктор Пироженко.
По итогам переговоров Урсула фон дер Ляйен ожидаемо заявила, что Пекин должен оказать влияние на Москву, чтобы «положить конец действиям России на Украине». Глава ЕК также призвала Си Цзиньпина способствовать деэскалации российской «ядерной риторики». Лидер КНР заявил, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации на Украине и создавать условия для мирных переговоров. Пекин также готов контактировать со всеми сторонами конфликта, подчеркнул Си. При этом Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной. Си также подтвердил, что разделяет идею об олимпийском перемирии на время Игр в Париже с 26 июля по 11 августа.
На Западе всё чаще говорят об отправке войск на Украину
Тем временем последние заявления руководства западных стран только усилили риск эскалации конфликта, вместо того чтобы идти в сторону его урегулирования. Именно так в Кремле объяснили подготовку ВС РФ к учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на «беспрецедентный» виток напряженности на Украине.
В частности, тот же Эммануэль Макрон вернулся к угрожающей риторике о возможности отправки французских военных на Украину. Предыдущее его подобное заявление сначала очень сильно срезонировало в политических кругах — в результате руководители ряда стран НАТО, включая США, Германию и Италию, по цепочке подчеркнули, что не собираются посылать своих военных.
Спустя буквально неделю после громкого заявления Макрон поспешил объяснить, что «не исключать чего-то — не означает делать это». На днях же он заявил, что не отказывается от своих слов об отправке войск, но уточнил необходимые для этого обстоятельства: прорыв фронта российскими войсками и запрос на ввод войск непосредственно от Киева. Более того, Макрон отметил, что многие страны уже согласились с позицией Франции.
В это же время глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что Киев имеет право использовать поставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям внутри России. РФ уже предупредила, что целями ответа на удары по территории страны британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.
6 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель указал на необходимость наладить военное производство на Украине. По его словам, ЕС профинансирует проекты по выпуску оружия на территории страны, для этого планируется использовать и изъятые у России активы.
Меняется позиция и в США, где неоднократно звучали заверения о невмешательстве Вашингтона в конфликт, что, однако, расходится с реальным положением дел, учитывая очередную военную поддержку Украине, которую одобрили в конгрессе. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис не исключил, что в случае падения Киева США придется помочь не только деньгами, но и войсками. С другой стороны, в Италии пока остаются при своем мнении. Министр обороны Гуидо Крозетто подчеркнул, что не поддерживает идею Макрона об отправке войск и не видит пользы в таких заявлениях.
Между Китаем и ЕС назревает торговая война
Позиции Китая и Евросоюза разнятся не только в украинском вопросе. Экономические споры Пекина и Брюсселя, которые также стали темой обсуждения в Париже, в последнее время угрожают превратиться в торговую войну. Дело в том, что ЕС обвиняет КНР в перенасыщении европейского рынка на фоне избыточного производства. Особенно это касается электромобилей и стали из Китая. До переговоров в Париже Урсула фон дер Ляйен неоднократно призывала снизить зависимость от КНР. Об этом глава ЕК говорила и на прошедших трехсторонних переговорах.
Согласно ее заявлению, Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или примет жесткие экономические меры. На большей автономии настаивает и Эммануэль Макрон — именно Париж, например, инициировал расследование в отношении субсидий, предоставляемых властями КНР китайским производителям электрокаров.
Пекин ответил на это аналогичным расследованием в отношении дешевого французского коньяка, популярного в Китае. При этом Макрон выступает за перезагрузку связей ЕС и КНР, стараясь еще и привлечь как можно больше китайских инвестиций, что звучит иронично, во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.
Для Китая важно настроить торговые отношения с ЕС на позитивный лад по нескольким причинам: с точки зрения репутации, которая была подпорчена обвинениями в поддержке Москвы, и геополитики, а именно в контексте противостояния с США.
— Во-первых, как считают в Китае, развитие взаимозависимости КНР и Франции (и с ЕС в целом) в этой области способно погасить антикитайские тенденции в ЕС и во французских правящих кругах в частности. Во-вторых, для Китая главная задача — укрепить «стратегическую автономию» Франции и ЕС, поскольку это поможет Парижу осознать свои реальные интересы и противостоять экономическому и политическому давлению США на Францию и Европу.
Штаты, как известно, требуют от Франции и иных стран ЕС ограничения сотрудничества с Китаем, отметил Виктор Пироженко.
При таком раскладе Пекину будет легче противостоять давлению Запада в лице Франции, подчеркнул эксперт. Главное для Китая в рамках прошедшей встречи — собственные экономические интересы, и именно в этом контексте Украина может стать инструментом давления в руках Запада.
— Для Китая цель номер один — поддержание экономического сотрудничества с Европой. Цель номер два глубинная — это дифференциация Европы и США в своем экономическом внешнем портфеле. То есть для китайцев принципиально, чтобы европейцы не были с американцами на одной стороне.
И вот разрешение украинского сюжета здесь становится сопутствующей задачей. Естественно, она может превращаться в предмет торга — тогда европейские лидеры будут пытаться разменять свою благосклонность к китайским инвестициям на сокращение помощи России.
Но, я думаю, сегодня это невозможно, и не только потому, что китайско-российские отношения переживают подъем, но и потому, что это недостаточно сильный аргумент, чтобы воздействовать на КНР, — сказала «Известиям» эксперт клуба «Валдай» и программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.
Эксперт подчеркивает, что главная цель Си — не разрешение украинского кризиса, однако в преддверии встречи с Владимиром Путиным прощупывание почвы и «снятие среза настроений европейских солистов», безусловно, произойдет.