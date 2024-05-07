Китайский вестник: визит Си в Париж может ускорить разрешение конфликта на Украине

Евросоюз прямо призывает Китай оказать давление на Россию в украинском вопросе . Председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом во Франции, куда он приехал для налаживания экономических отношений Пекина и Брюсселя на фоне торговых споров . В это время Запад только усилил риск эскалации украинского конфликта: о возможной отправке войск заговорили не только во Франции. В ответ на эти угрозы безопасности РФ Москва объявила о подготовке к учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия. От Си Цзиньпина ожидают, что он сможет охладить ситуацию в преддверии переговоров с Владимиром Путиным в мае в Пекине. Удастся ли Западу договориться с лидером КНР и на каких условиях он поддержит проведение международной мирной конференции в Швейцарии — в материале «Известий».

Сможет ли Макрон договориться с Си Цзиньпином

К визиту председателя КНР Си Цзиньпина во Францию — его первой поездке в Европу за пять лет — приковано пристальное внимание: переговоры Китая с Западом потенциально могут решить сразу несколько задач, среди которых — урегулирование конфликта на Украине .

Пекин действительно рассматривается как один из наиболее реальных посредников между Москвой и Киевом, который по сути представляет Запад . В 2023 году КНР предложила свой мирный план, который, к слову, был отвергнут странами НАТО и ЕС, и провела несколько раундов переговоров со странами, прямо или косвенно вовлеченными в конфликт, включая членов Североатлантического альянса. В то же время Китай обвиняют в поддержке Москвы, а именно в поставках полупроводников и станков, которые потом, как утверждается, используют в производстве оружия. На этом фоне цель президента Франции Эммануэля Макрона — заставить Китай отказаться от поддержки России .

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь приветствует председателя КНР Китая Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. 5 мая 2024 года Фото: REUTERS/STEPHANE DE SAKUTIN

Накануне поездки Си Цзиньпин в специальной статье для французской Le Figaro объяснил цели своего визита. Среди них — поддерживать мир и стабильность на всей планете. В этом контексте Си подчеркнул, что Китай не является ни стороной, ни участником украинского конфликта, но готов при этом работать с Францией и всем международным сообществом для поиска выхода из кризиса . На это надеются и в Елисейском дворце, однако выход из ситуации там видится исключительно в формате давления на Москву, особенно в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай и по мере приближения мирной конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня, на которую российскую делегацию не приглашали.

6 мая китайского лидера встретила внушительная делегация в лице не только президента Франции Эммануэля Макрона, но и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего на встречу в Елисейский дворец в Париже 6 мая 2024 года Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

К переговорам, по информации издания Politico, мог присоединиться еще и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако в немецком кабмине заявили, что у Шольца были запланированы поездки в Латвию и Литву, поэтому участие во встрече с Си на повестке дня якобы и не стояло.

Есть мнение, что при всем тщательном подходе к переговорам с Си Запад, в частности Франция, пока не созрели для серьезного обсуждения китайского плана .

— Он предусматривает остановку боевых действий с учетом ситуации «на земле» по их итогам, прекращение поставок вооружений в зону СВО и начало переговоров. Собственно, в этом и заключается ценная конструктивная роль Китая. Пока Запад занимает позицию «поражения России на Украине», китайский план будет ждать своего часа. Далее всё зависит от Запада .

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Но с учетом прочной инициативы ВС России в СВО, непонятного статуса главы киевского режима после 20 мая (речь идет об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского. — «Известия») и в контексте организуемой Западом встречи в Швейцарии по его «формуле мира», в позиции Запада возможны неожиданные изменения , — поделился мнением с «Известиями» политолог-китаист Виктор Пироженко.

По итогам переговоров Урсула фон дер Ляйен ожидаемо заявила, что Пекин должен оказать влияние на Москву, чтобы «положить конец действиям России на Украине» . Глава ЕК также призвала Си Цзиньпина способствовать деэскалации российской «ядерной риторики». Лидер КНР заявил, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации на Украине и создавать условия для мирных переговоров. Пекин также готов контактировать со всеми сторонами конфликта , подчеркнул Си. При этом Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной . Си также подтвердил, что разделяет идею об олимпийском перемирии на время Игр в Париже с 26 июля по 11 августа.

На Западе всё чаще говорят об отправке войск на Украину

Тем временем последние заявления руководства западных стран только усилили риск эскалации конфликта, вместо того чтобы идти в сторону его урегулирования. Именно так в Кремле объяснили подготовку ВС РФ к учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на «беспрецедентный» виток напряженности на Украине.

В частности, тот же Эммануэль Макрон вернулся к угрожающей риторике о возможности отправки французских военных на Украину . Предыдущее его подобное заявление сначала очень сильно срезонировало в политических кругах — в результате руководители ряда стран НАТО, включая США, Германию и Италию, по цепочке подчеркнули, что не собираются посылать своих военных.

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Спустя буквально неделю после громкого заявления Макрон поспешил объяснить, что «не исключать чего-то — не означает делать это». На днях же он заявил, что не отказывается от своих слов об отправке войск, но уточнил необходимые для этого обстоятельства: прорыв фронта российскими войсками и запрос на ввод войск непосредственно от Киева. Более того, Макрон отметил, что многие страны уже согласились с позицией Франции.

В это же время глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что Киев имеет право использовать поставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям внутри России . РФ уже предупредила, что целями ответа на удары по территории страны британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.

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6 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель указал на необходимость наладить военное производство на Украине . По его словам, ЕС профинансирует проекты по выпуску оружия на территории страны, для этого планируется использовать и изъятые у России активы.

Меняется позиция и в США, где неоднократно звучали заверения о невмешательстве Вашингтона в конфликт, что, однако, расходится с реальным положением дел, учитывая очередную военную поддержку Украине, которую одобрили в конгрессе. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис не исключил, что в случае падения Киева США придется помочь не только деньгами, но и войсками . С другой стороны, в Италии пока остаются при своем мнении. Министр обороны Гуидо Крозетто подчеркнул, что не поддерживает идею Макрона об отправке войск и не видит пользы в таких заявлениях.

Между Китаем и ЕС назревает торговая война

Позиции Китая и Евросоюза разнятся не только в украинском вопросе. Экономические споры Пекина и Брюсселя, которые также стали темой обсуждения в Париже, в последнее время угрожают превратиться в торговую войну . Дело в том, что ЕС обвиняет КНР в перенасыщении европейского рынка на фоне избыточного производства. Особенно это касается электромобилей и стали из Китая. До переговоров в Париже Урсула фон дер Ляйен неоднократно призывала снизить зависимость от КНР. Об этом глава ЕК говорила и на прошедших трехсторонних переговорах.

Согласно ее заявлению, Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или примет жесткие экономические меры. На большей автономии настаивает и Эммануэль Макро н — именно Париж, например, инициировал расследование в отношении субсидий, предоставляемых властями КНР китайским производителям электрокаров.

Пекин ответил на это аналогичным расследованием в отношении дешевого французского коньяка, популярного в Китае. При этом Макрон выступает за перезагрузку связей ЕС и КНР, стараясь еще и привлечь как можно больше китайских инвестиций, что звучит иронично, во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

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Для Китая важно настроить торговые отношения с ЕС на позитивный лад по нескольким причинам : с точки зрения репутации, которая была подпорчена обвинениями в поддержке Москвы, и геополитики, а именно в контексте противостояния с США.

— Во-первых, как считают в Китае, развитие взаимозависимости КНР и Франции (и с ЕС в целом) в этой области способно погасить антикитайские тенденции в ЕС и во французских правящих кругах в частности. Во-вторых, для Китая главная задача — укрепить «стратегическую автономию» Франции и ЕС , поскольку это поможет Парижу осознать свои реальные интересы и противостоять экономическому и политическому давлению США на Францию и Европу.

Штаты, как известно, требуют от Франции и иных стран ЕС ограничения сотрудничества с Китаем, отметил Виктор Пироженко.

При таком раскладе Пекину будет легче противостоять давлению Запада в лице Франции, подчеркнул эксперт. Главное для Китая в рамках прошедшей встречи — собственные экономические интересы, и именно в этом контексте Украина может стать инструментом давления в руках Запада.

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— Для Китая цель номер один — поддержание экономического сотрудничества с Европой. Цель номер два глубинная — это дифференциация Европы и США в своем экономическом внешнем портфеле. То есть для китайцев принципиально, чтобы европейцы не были с американцами на одной стороне .

И вот разрешение украинского сюжета здесь становится сопутствующей задачей. Естественно, она может превращаться в предмет торга — тогда европейские лидеры будут пытаться разменять свою благосклонность к китайским инвестициям на сокращение помощи России.

Но, я думаю, сегодня это невозможно, и не только потому, что китайско-российские отношения переживают подъем, но и потому, что это недостаточно сильный аргумент, чтобы воздействовать на КНР, — сказала «Известиям» эксперт клуба «Валдай» и программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

Эксперт подчеркивает, что главная цель Си — не разрешение украинского кризиса, однако в преддверии встречи с Владимиром Путиным прощупывание почвы и «снятие среза настроений европейских солистов», безусловно, произойдет.