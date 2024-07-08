Си Цзиньпин назвал условие урегулирования на Украине

Урегулирования на Украине можно добиться, только если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию. Об этом заявил 8 июля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

По его словам, стремление к политическому разрешению конфликта соответствует интересам всех сторон.

«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить боевые действия и искать политическое решение, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Кроме того, он отметил, что на данный момент важно соблюдать три принципа: не допускать распространения огня за поле боя, пресекать эскалацию, а также избегать, «чтобы кто-либо подливал масла в огонь».

Си Цзиньпин также указал на необходимость «способствовать скорейшему охлаждению ситуации» между Россией и Украиной. Уточняется, что Пекин по-своему продвигает мирные переговоры.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.