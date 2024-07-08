Орбан заявил, что победу над Россией трудно даже представить

Вероятность поражения России в украинском конфликте ничтожна и неисчислима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 8 июля.

«[Россия] не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию — это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно неисчислима», — сказал он.

Политик также указал на то, что в следующие месяцы ситуация на фронте усугубится. По его словам, грядет эскалация, поскольку оружия в зоне конфликте становится больше, а Российская армия будет действовать решительнее.

Орбан добавил, что двигателем его «мирной миссии», в рамках которой он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, стала моральная мотивация остановить человеческие жертвы с обеих сторон. Кроме этого, происходящая ситуация негативно сказывается и на странах Европы, добавил он.

«Я не спорю о том, кто прав, а кто виноват. Потому что моя цель — мир и прекращение огня», — резюмировал глава венгерского правительства.

Он высказался и относительно критики, поступившей в его адрес после визита в Москву и переговоров с Путиным. Орбан отметил, что ему часто приходилось выслушивать критику, но, оглядываясь назад, он видит, что был прав в своих высказываниях. И сейчас критика не остановит премьера в его «мирной миссии», заключили журналисты.

Ранее, 2 июля, Орбан встретился с Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил президенту план мирного урегулирования украинского кризиса, но он отверг его.

После этого, 5 июля, прошли двухчасовые переговоры Орбана и Путина, в ходе которых политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава государства обратил внимание, что премьер прибыл с визитом в российскую столицу не только как партнер России, но и как председатель Евросоюза, и назвал беседу с премьером откровенной и полезной.

Затем, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон.