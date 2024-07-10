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Салливан заявил об обещании членов НАТО на саммите усилить оборонный потенциал

Салливан: страны НАТО на саммите пообещают разработать планы укрепления военной мощи
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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На саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса дадут обещания по усилению своего национального оборонного потенциала. Об этом во вторник, 9 июля, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В ближайшие дни мы сделаем следующий шаг — впервые в истории каждый союзник обязуется разработать планы по укреплению оборонно-промышленного потенциала в своей стране», — сказал Салливан журналистам на мероприятии торговой палаты США, приуроченном к саммиту.

Советник добавил, что для системы коллективной безопасности альянса по прежнему крайне важны индивидуальные обещания каждого члена сообщества. По его словам, усиление оборонного потенциала стран— участниц поможет определить приоритетный порядок производства оборудования, которое может понадобиться в случае вооруженного конфликта.

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Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

Также Reuters сообщало, что НАТО на саммите в Вашингтоне планирует представить странам-участницам новые требования к войскам и вооружениям. Также сообщалось, что объединение планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад для того, чтобы защититься от гипотетического нападения со стороны России.

До этого, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. По его словам, будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

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