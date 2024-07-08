Североатлантическому альянсу (НАТО) понадобиться от 35 до 50 дополнительных бригад для того, чтобы защититься от гипотетического нападения со стороны России. Об этом 8 июля сообщает издание Reuters.

«Источник, пожелавший остаться анонимным, отказался предоставить какие-либо более подробные сведения о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3–7 тыс. военнослужащих, поэтому формирование еще 35–50 таких подразделений станет серьезной проблемой», — пишет издание.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах альянса на этой неделе на саммите в Вашингтоне. Представитель объединения заявил Reuters, что военные эксперты НАТО определили новые требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты.

«Неясно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный личный состав для 35–50 бригад.

Войска могут быть переброшены из других частей Вооруженных сил, могут быть набраны дополнительные солдаты, или члены НАТО могут выбрать сочетание обоих подходов», — говорится в материале.

Также издание отмечает, что противовоздушная оборона — один из серьезнейших недостатков, выявленных военными экспертами НАТО. Источник агентства в сфере безопасности заявил, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности по противовоздушной обороне.

Так, у Германии во времена холодной войны было 36 зенитных установок Patriot, и даже тогда она опиралась на дополнительную поддержку союзников по НАТО. На сегодняшний день на вооружении ФРГ оставались девять комплексов, после того как три из них были переданы Украине, правительство всерьез обеспокоилось увеличением их запасов.

«Соглашение о первых со времен холодной войны крупных оборонных планах, названных НАТО «региональными планами», означает фундаментальный сдвиг для западного военного альянса», — пишет Reuters.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля.

Ранее, 5 июля, генсек альянса Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства-члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. Однако ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

До этого, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. Он также отметил, что будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих государств, предупреждая о якобы скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных России на Украине и пророчат, что в дальнейшем Москва «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ничего подобного в планах России нет, но страна готова к любым выпадам Североатлантического альянса.