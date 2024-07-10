НАТОвая ситуация: Запад подбирает формулировку отказа Киеву в приглашении

Продолжение поддержки Украины станет одной из главных тем саммита НАТО, начавшего свою работу 9 июля в Вашингтоне, но включение Киева в альянс не выгодно прежде всего самому военному блоку, считают эксперты. Тем временем западные лидеры подбирают формулировки, которые дадут украинским властям ощущение вовлеченности. Процесс сближения Украины и НАТО называют «необратимым», но о сроках никакого понимания нет. Какими словами Североатлантический альянс скажет Киеву «не сейчас» и что уходящий в отставку Йенс Столтенберг обещает ВСУ — в материале «Известий».

Саммит НАТО в честь юбилея

9 июля в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию Североатлантического альянса. США принимает лидеров 32 стран-членов блока и приглашенных представителей государств, не входящих в него: Молдавии, Грузии, Азербайджана, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Ожидается, что мероприятие посетит и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который прибыл в столицу Соединенных Штатов с рабочим визитом. Этот саммит станет первым для Швеции, которая официально стала членом альянса в марте 2024 года. Финляндия, присоединившаяся в прошлом году, принимает участие в нем во второй раз.

Нынешняя сессия НАТО будет последней для действующего генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, который занимает этот пост с 2014 года. Уже в октябре его сменит экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Основная цель встречи отражается в словах генсека, опубликованных на сайте организации: «На саммите в Вашингтоне мы еще раз продемонстрируем единство и силу НАТО — в поддержку Украины и для обеспечения безопасности всех наших людей и ценностей». Во время работы форума участники проведут как минимум две рабочие сессии. Планируется обсудить вопросы партнерства, обороны и боеготовности альянса и, конечно, Украину. В программе мероприятий значится отдельная встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Также во второй день саммита планируется обсудить «китайскую угрозу» и механизмы сдерживания КНР. В частности, страны альянса могут более активно развивать диалог с Японией и Южной Кореей, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

— Одним из таких инструментов, вероятно, станет создание канала закрытой связи для обмена секретной информацией, о чем сегодня договорилось японское правительство и руководство НАТО. Вероятно, альянс будет более активно присматриваться к отдельным многосторонним форматам по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и всячески их поощрять, — сказал «Известиям» Александр Королев.

Что пообещали Украине

Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что главной темой саммита НАТО станет усиление дальнейшей поддержки Киева. Он выразил надежду, что по итогам встречи ВСУ будут переданы дополнительные средства ПВО и другое вооружение. Ситуацию с противовоздушной обороной сейчас раскручивает киевский режим: после ударов ВС РФ по украинским военным объектам 8 июля наблюдателям стало очевидно, что даже Киев надежно не защищен.

НАТО уже заготовила ответ: очередной пакет военной помощи, эквивалентный как минимум $40 млрд, планируется выделять ежегодно с 2025-го. Доли стран планируют высчитывать исходя из их объема ВВП.

— Сумма в $40 млрд — это финансовое обязательство, которое НАТО должно тратить в год на военную помощь Украине. Это минимальный уровень, и эта сумма не будет включать другие виды помощи, например, макроэкономическую, — заявил генсек альянса на пресс-конференции, предшествующей саммиту.

При этом, если о членстве Украины в альянсе, чего добиваются украинские политики, говорить на сегодняшний момент не очень реалистично, то о реформировании системы финансовой поддержки от союзников вполне возможно, считает завлабораторией политической географии и современной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

— Украине могут предложить промежуточные формы участия в западной системе альянсов. Прежде всего, это набор двусторонних оборонительных соглашений. Но сейчас и об этом говорить достаточно преждевременно. Идут активные боевые действия, и пока никто не будет заключать с Киевом никаких юридически обязывающих документов. Вот что Украине действительно могут пообещать, это изменение системы финансовой поддержки, потому что сейчас она строится на периодических пакетах помощи, которые могут быть выданы, а могут быть не выданы. Миллиарды, которые недавно застревали на фоне противостояния в конгрессе, показательны. Украина хочет пересмотреть эту систему и сделать ее более институционализированной, — говорит «Известиям» Дмитрий Новиков.

В конце июня также стало известно, что НАТО может предложить Киеву специальную поддержку вместо членства. Сообщается о предстоящем создании миссии со штаб-квартирой в Германии, через которую будет проходить координация всех видов помощи Украине на долгосрочную перспективу. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на источники в альянсе. Организация также планирует назначить своего представителя в украинской столице для изучения потребностей армии страны. Все это именуют «мостом» Украины на долгом пути к полноценному членству в организации.

В предварительном тексте итогового коммюнике членов НАТО путь Украины к вступлению в альянс назван «необратимым». Это также считают одним из возможных вариантов утешения Киева, который приезжает на очередной саммит в ожидании твердых гарантий ее скорого членства.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 9 июля выступил на заседании парламентской ассамблеи НАТО, подчеркивая желание Киева получить больше военной помощи и обеспечить ей членство в организации: «Я хочу, чтобы на дорогах на Украину стояли пробки из систем ПВО, самолетов, дальнобойной артиллерии и гуманитарной помощи. Я полностью опираюсь на вашу поддержку. Членство в НАТО — это вопрос нашего существования».

Однако полноправное членство Украины в Североатлантическом альянсе на данном этапе маловероятно, потому что прежде всего невыгодно коллективному Западу, утверждает Дмитрий Новиков.

— Риски от возможного вступления Украины в НАТО очень велики, потому что шутить с Россией — ядерной державой, они не хотят. В Вашингтоне считают, что это преждевременно. Во-вторых, текущее положение Украины в качестве союзника вне НАТО без конкретных юридических обязательств, но при условии, что она полностью замкнута на Вашингтон и европейских союзников и выполняет функцию форпоста против России, вполне их удовлетворяет. Завершение конфликта любой ценой не является их главным политическим интересом. Главный интерес — сдерживание России и существование некоего фактора, который будет отвлекать ее от других регионов. Германию это также удовлетворяет, потому что такое положение дел не эскалирует ситуацию с Москвой, — рассуждает Дмитрий Новиков.

Озабоченность присутствием России в других регионах мира на заседании парламентской ассамблеи НАТО выразил представитель бельгийской делегации Тео Франкен. И это подтверждает слова эксперта о том, как некоторые западные страны заинтересованы в ослаблении России на мировой арене.

— Наши F-16 уже на подходе. Мы предоставим вашей стране много F-16 для борьбы с Россией. Мы теряем Африку. Там усиливается влияние России и Китая. Это большая угроза, и мы должны делать больше для Глобального Юга и Африки в частности. Африка — континент будущего, а мы его, к сожалению, теряем, — заявил Франкен.

Реакция на саммит НАТО

Издание The Hill опубликовало статью, в которой НАТО призывают придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине во время нынешнего саммита, так как люди перестали верить в популярный лозунг «мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«На стороне России преимущество на поле боя, в политике и долгосрочных демографических и экономических факторах», — написал в статье американский политолог Майкл О’Ханлон.

Он также добавил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не может быть предметом обсуждения в обозримом будущем.

Российская сторона также отреагировала на встречу в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: альянс принимает участие в конфликте на Украине и настроен враждебно к России.

— Мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге, — заявил Песков.

В целом же Йенс Столтенберг признал: украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать.

Представитель эстонской делегации на заседании парламентской ассамблеи Лаури Хуссар отметил, что бюджет, заложенный на оборону в рамках НАТО, необходимо увеличивать: «В преддверии нашего следующего саммита в Нидерландах мы должны начать обсуждать повышение целевых трат на оборону до 2,5% или даже 3% ВВП. 2% ВВП уже недостаточно, учитывая новые оборонные планы НАТО».

К слову, в преддверии саммита не обошлось и без акции протеста, которую 7 июля провели участники движения No to NATO. Она прошла в одной из церквей неподалеку от Капитолийского холма. В зале храма были вывешены плакаты, на которых активисты и правозащитники призывали убрать зарубежные американские базы, вывести военных из других стран и прекратить воплощать политику доминирования Североатлантического альянса. Это не первая акция против НАТО. В июне тысячи активистов вышли на улицы Будапешта с требованием не втягивать Венгрию в конфликт на Украине и не развязывать новую войну в Европе.