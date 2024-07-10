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НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году

Белый дом: НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году. Об этом 10 июля сообщили в Белом Доме на фоне проходящего в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Вашингтон гордится поддержкой Киева и взносы из бюджета США продолжат поступать.

Кроме того, для укрепления дальнейших институциональных отношений Украины и Североатлантического альянса принято решение о назначении старшего гражданского представителя в Киеве, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с высокопоставленными украинскими должностными лицами.

При этом в заявлении Белого дома в очередной раз подчеркивается, что главная цель альянса — предотвращать вооруженные конфликты, а не вести их. Союзники делают это, «поддерживая оборону» НАТО, сказано в документе.

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Также в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для организации. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите НАТО в Вашингтоне также заявил, что Брюссель сожалеет о гибели людей на Украине, но продолжит военную поддержку Киева для противостояния России. По словам политика, если в Европе прекратят финансировать Киев, то конфликт на Украине быстро закончится, но неизвестно, с каким результатом.

Итальянская газета Corriere della Sera 10 июля сообщила, что США и Евросоюз поделили оговариваемую в Вашингтоне сумму в €40 млрд на помощь Украине пополам. При этом свою долю нарастит Рим, которые ранее предоставлял помощь Киеву в размере около €1,2 млрд, а сейчас намерен передать около €1,7 млрд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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