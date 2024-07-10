Боррель пообещал продолжение поставок Киеву оружия ЕС для противостояния России

Брюссель сожалеет о гибели людей на Украине, но продолжит военную поддержку Киева для противостояния России. С таким утверждением выступил 10 июля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Поддерживая Украину, мы защищаем европейскую безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира. <...> Конечно, мы сожалеем, что на Украине гибнут люди, но украинские солдаты погибают, защищая свою страну», — заявил он в ходе выступления, запись которого опубликована на сайте Еврокомиссии.

По словам Борреля, если в Европе прекратят поддерживать Киев, то конфликт на Украине быстро закончится. При этом он задался вопросом, каким будет результат противостояния.

Глава евродипломатии отметил, что Брюссель хочет «только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности».

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии, однако тем самым страны блока слепо идут по пути эскалации конфликта на Украине и прокладывают тропу к третьей мировой войне.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, пока в США заняты выборами президента страны. Он указал на то, что негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь граждан Евросоюза и его конкурентоспособность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.