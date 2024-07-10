Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса

Первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. Об этом 10 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали свое стремление навязать всему миру авторитарные порядки, основанные на выгодных для «золотого миллиарда» правилах», — приводит его слова Telegram-канал дипмиссии.

Посол уличил политику коллективного Запада в тирании, неоколонизаторстве и навязывании своей воли силой оружия. По его словам, страны НАТО слепо идут по пути эскалации конфликта на Украине, прокладывая тропу к третьей мировой войне.

«В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», — отметил посол.

Он убежден, что такая политика США вызывает всё большое отторжение в мире. Так, государства Глобального Юга и Востока не отвернулись от России и поддержали задачи формирования справедливого мироустройства c равными возможностями для развития и принципом неделимости безопасности.

«Геополитический реваншизм западников обречен на провал. Мир не станет вотчиной НАТО», — заключил Антонов.

Ранее, 9 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса. Таким образом, исход российско-украинского конфликта определит судьбу объединения на ближайшие несколько десятилетий.

В этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса дадут обещания по усилению своего национального оборонного потенциала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.