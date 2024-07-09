Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине

Евросоюзу (ЕС) необходимо проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, поскольку в США заняты предстоящими выборами президента страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, как передает 9 июля Немецкое новостное агентство (DPA).

По данным журналистов, политик после своего визита в Москву написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, в котором говорил об Украине.

«Политическое лидерство со стороны Соединенных Штатов ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании. <...> Негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС», — отметил глава правительства Венгрии.

Украинское интернет-издание «Европейская правда» также сообщало об этом письме. Как отмечалось в материале СМИ, Орбан подчеркнул, что «Европе нужен мир», однако шансы на него снижаются из-за отсутствия диалога между сторонами.

Венгерский премьер с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе и по Украине. Политолог Александр Коньков в беседе с «Известиями» 8 июля указал на то, что лидеры ЕС «вставляют палки в колеса» венгерскому премьеру в его стремлении урегулировать украинский конфликт. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, так как у него нет права говорить от лица всего Евросоюза.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.