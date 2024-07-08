Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт

Руководство Европейского союза (ЕС) вставляет палки в колеса премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в стремлении урегулировать украинский конфликт. Об этом 8 июля «Известиям» заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

«Орбан достаточно беспрецедентно начал венгерское председательство в Совете ЕС, потому что за все прошедшие годы в общем-то председательство страны в Совете ЕС превратилось уже в рутину, потому что все основные решения и все основные действия концентрировались в руках брюссельских бюрократов. Орбан с учетом его предыдущей риторики, с учетом позиции Венгрии в целом выбрал для себя позицию миротворца и пытается, несмотря на все те палки в колеса, которые вставляют те же европейские бюрократы, предпринимать такие важные, беспрецедентные усилия», — заявил Коньков.

По его мнению, рано говорить о том, какой результат будет у действий Орбана, так как, во-первых, неизвестно, с какими предложениями венгерский премьер приезжает в каждую из стран. Публичные заявления — это лишь вершина айсберга, отметил политолог.

«Во-вторых, еще раз скажу, что европейские чиновники пытаются оказывать ему сопротивление. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, что у него нет права говорить от лица всего Евросоюза. Если Орбану все-таки удастся достичь договоренностей, то легко представить, что та же самая [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен или новый глава Евросовета Антониу Кошта, или новый представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, они будут так или иначе ставить определенные препоны, пытаясь оттянуть решение, которое будет продавливать Орбан по крайней мере на полгода, когда венгерское председательство в Совете ЕС закончится», — сказал Коньков.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

На следующий день Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.

Затем, 5 июля, Орбан с делегацией прибыл в Москву, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали венгерского премьер-министра за его поездку в Россию. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

Во время визита в Китай 8 июля Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Венгерский премьер-министр назвал Пекин ключевой силой для мирного итога конфликта. Затем глава правительства Венгрии рассказал, что после поездки в Пекин планирует отправиться в Вашингтон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Орбан пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это.