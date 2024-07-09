Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали при обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ
Мир
ЕС заморозил предназначенные для оборонного сектора Грузии €30 млн
Общество
Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП
Общество
В Хабаровском крае за подделку готовности к пожарам задержан чиновник
Мир
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
Общество
В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом
Общество
Суд в Москве разрешил клинике хирурга Хайдарова досрочно возобновить работу
Общество
Ж/д оператор подготовит механизм пересадки пассажиров при поломке кондиционеров
Общество
В Туве проверят оздоровительные лагеря после отравления более 30 детей
Мир
СМИ оценили в €700 млн потери Болгарии из-за неполной интеграции в Шенген
Общество
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»
Мир
Полиция Молдавии обыскала офис оппозиционного политика Шора в Гагаузии
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
Политика
Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России
Политика
Путин прибыл в павильон «Атом» на ВДНХ для встречи с премьером Индии Моди
Мир
СМИ указали на изменение позиции Зеленского по мирным переговорам с РФ
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву

«Европейская правда»: Орбан написал письмо в ЕС на фоне визита в Москву
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне визита в Москву написал лидерам Евросоюза (ЕС) письмо, в котором резюмировал итоги поездки. Об этом 9 июля сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на текст документа.

Журналисты передают, что в письме глава венгерского правительства заверяет, что во время встреч в российской столице не высказывал никакого мнения от имени ЕС, в котором сейчас председательствует Будапешт.

Среди прочего, как говорится в материале, Орбан отметил, что Москва «готова к обмену мнениями» в рамках мирного предложения Бразилии и Китая. Кроме того, политик подчеркнул, что «Европе нужен мир», однако шансы на него снижаются из-за отсутствия диалога между сторонами, заявили на Украине.

Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. Политолог Александр Коньков в беседе с «Известиями» 8 июля указал на то, что лидеры ЕС «вставляют палки в колеса» венгерскому премьеру в его стремлении урегулировать украинский конфликт. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, что у него нет права говорить от лица всего Евросоюза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что глава венгерского правительства пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это.

Ранее, 2 июля, Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024