СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне визита в Москву написал лидерам Евросоюза (ЕС) письмо, в котором резюмировал итоги поездки. Об этом 9 июля сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на текст документа.
Журналисты передают, что в письме глава венгерского правительства заверяет, что во время встреч в российской столице не высказывал никакого мнения от имени ЕС, в котором сейчас председательствует Будапешт.
Среди прочего, как говорится в материале, Орбан отметил, что Москва «готова к обмену мнениями» в рамках мирного предложения Бразилии и Китая. Кроме того, политик подчеркнул, что «Европе нужен мир», однако шансы на него снижаются из-за отсутствия диалога между сторонами, заявили на Украине.
Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине.
Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. Политолог Александр Коньков в беседе с «Известиями» 8 июля указал на то, что лидеры ЕС «вставляют палки в колеса» венгерскому премьеру в его стремлении урегулировать украинский конфликт. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, что у него нет права говорить от лица всего Евросоюза.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что глава венгерского правительства пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это.
Ранее, 2 июля, Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.