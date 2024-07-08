Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Сальдо сообщил о четырех пострадавших из-за обстрела ВСУ Херсонской области
Пресс-релизы
В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги выборов в Иране
Экономика
Дочерняя компания American Express в России подала заявление о ликвидации
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3 млн рублей
Армия
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Пресс-релизы
На выставке «Россия» прошла церемония благодарности ее участников
Происшествия
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Экономика
Правительство РФ увеличило субсидирование льготных кредитов для ОПК
Происшествия
На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
Общество
Прима-балерина Большого театра Кондратьева умерла на 91-м году жизни
Общество
В Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа
Мир
Два пистолета Наполеона I были проданы на аукционе во Франции за €1,69 млн
Армия
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой ВСУ в зоне СВО
Мир
Премьер Венгрии Орбан после визита в Пекин посетит Вашингтон
Происшествия
В МЧС сообщили о гибели 52 человек на водоемах за сутки
Мир
МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Сюжет:

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

0
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это. Такое заявление 8 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Господин Орбан действительно предпринимает серьезную инициативу, с тем чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. И мы высоко ценим, и такую же высокую оценку дал и президент [России Владимир] Путин этим усилиям господина Орбан», — сказал Песков.

Он указал, что позиции сторон во многом расходятся, и венгерский премьер-министр выполняет очень серьезную работу, желая разобраться, в чем именно состоят разногласия.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий для американского лидера Джо Байдена.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Ранее в этот день глава правительства Венгрии рассказал, что после поездки в Пекин планирует отправиться в Вашингтон. Во время визита в Китай Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Венгерский премьер-министр также назвал Пекин ключевой силой для мирного итога конфликта.

Накануне, 7 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими шагами Виктора Орбана в его «миротворческой миссии» на следующей неделе.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией прибыл в Москву, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали венгерского премьер-министра за его поездку в Россию. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024