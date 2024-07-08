Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это. Такое заявление 8 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Господин Орбан действительно предпринимает серьезную инициативу, с тем чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. И мы высоко ценим, и такую же высокую оценку дал и президент [России Владимир] Путин этим усилиям господина Орбан», — сказал Песков.

Он указал, что позиции сторон во многом расходятся, и венгерский премьер-министр выполняет очень серьезную работу, желая разобраться, в чем именно состоят разногласия.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий для американского лидера Джо Байдена.

Ранее в этот день глава правительства Венгрии рассказал, что после поездки в Пекин планирует отправиться в Вашингтон. Во время визита в Китай Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Венгерский премьер-министр также назвал Пекин ключевой силой для мирного итога конфликта.

Накануне, 7 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими шагами Виктора Орбана в его «миротворческой миссии» на следующей неделе.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией прибыл в Москву, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали венгерского премьер-министра за его поездку в Россию. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.