Реклама
Прямой эфир
Общество
Семейную ипотеку продлят до 2030 года
Экономика
В России за год на 21,8% выросли продажи воды
Экономика
Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета Cessna-172 в Татарстане
Мир
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams
Мир
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
Мир
Пленный боец ВСУ назвал подготовку украинских солдат формальной
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных
Мир
Новый кабмин Британии подтвердил разрешение Украине использовать оружие против РФ
Мир
В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Происшествия
Балицкий сообщил об обстреле Энергодара со стороны украинских боевиков
Происшествия
В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет
Мир
В МИД РФ заявили об опасном тупике в ситуации на Корейском полуострове
Политика
Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков
Происшествия
Под Челябинском пресечена контрабанда продукции военного назначения
Общество
Жители ряда регионов России могли увидеть в небе след ракеты-носителя Ariane 6
Мир
В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях
Сюжет:

СМИ узнали о планах Италии нарастить военную помощь Украине

Corriere della Sera: Италия хочет нарастить военную помощь Украине до $1,7 млрд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия может нарастить военную помощь Украины, сумма составит $1,7 млрд. Об этом 10 июля сообщила газета Corriere della Sera.

Отмечается, что это доля Рима в помощи Украине на $40 млрд, которую обсуждает НАТО. Половина взносов будет предоставлена США, а $20 млрд — европейскими членами альянса.

По данным издания, ежегодно с начала спецоперации Рим предоставлял помощь Киеву в размере около €1,2 млрд. Также газета отмечает, что лидер входящей в правящую коалицию Италии партии «Лига» Маттео Сальвини считает, что поставки западного оружия лишь продлевают боевые действия.

При этом подчеркивается, что премьер Италии Джорджа Мелони пообещала предоставить помощь Украине.

«Мелони наверняка подпишет итоговую декларацию, в которой обязуется внести свой вклад: $1,7 млрд в следующем году», — сообщила Corriere della Sera.

Саммит НАТО в Вашингтоне: как пройдет заседание, вступит ли Украина в альянс
В программе обсуждение украинского вопроса и представление нового генсека на фоне сомнений в дееспособности Байдена

Италия с самого начала конфликта предоставляет военную помощь Украине. В июне сообщалось, что Рим может передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. При этом в том же месяце министр обороны Гуидо Крозетто высказался против ударов западным оружием по России. Он отметил, что не понимает позицию стран, давших подобное разрешение.

За день до этого, 6 июня, глава итальянского МИДа, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул, что Рим не позволит Киеву использовать вооружение Италии для ударов по территории РФ. Также он призвал продолжать помощь Украине и «работать над миром».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024