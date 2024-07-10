СМИ узнали о планах Италии нарастить военную помощь Украине

Италия может нарастить военную помощь Украины, сумма составит $1,7 млрд. Об этом 10 июля сообщила газета Corriere della Sera.

Отмечается, что это доля Рима в помощи Украине на $40 млрд, которую обсуждает НАТО. Половина взносов будет предоставлена США, а $20 млрд — европейскими членами альянса.

По данным издания, ежегодно с начала спецоперации Рим предоставлял помощь Киеву в размере около €1,2 млрд. Также газета отмечает, что лидер входящей в правящую коалицию Италии партии «Лига» Маттео Сальвини считает, что поставки западного оружия лишь продлевают боевые действия.

При этом подчеркивается, что премьер Италии Джорджа Мелони пообещала предоставить помощь Украине.

«Мелони наверняка подпишет итоговую декларацию, в которой обязуется внести свой вклад: $1,7 млрд в следующем году», — сообщила Corriere della Sera.

Италия с самого начала конфликта предоставляет военную помощь Украине. В июне сообщалось, что Рим может передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. При этом в том же месяце министр обороны Гуидо Крозетто высказался против ударов западным оружием по России. Он отметил, что не понимает позицию стран, давших подобное разрешение.

За день до этого, 6 июня, глава итальянского МИДа, вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул, что Рим не позволит Киеву использовать вооружение Италии для ударов по территории РФ. Также он призвал продолжать помощь Украине и «работать над миром».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.