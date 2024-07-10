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Сюжет:

В российском МИДе не ждут ничего хорошего от саммита НАТО

МИД: решения саммита НАТО усилят эскалацию кризиса на Украине
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency
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Россия не ожидает ничего хорошего от саммита НАТО в Вашингтоне, решения блока усилят эскалацию украинского кризиса. Об этом 10 июля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе дискуссии клуба «Валдай», транслирующейся на его сайте.

«Мы не ожидаем каких-то сюрпризов. Те решения, которые принимаются там, ни к чему хорошему не приведут», — ответил он на вопросы журналистов.

По словам дипломата, Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с предстоящими решениями альянса.

«Ответные меры будут вырабатываться нашим военно-политическими руководством», — подчеркнул Руденко.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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Ранее в среду замминистра уточнил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев займет реалистичную позицию. Сейчас продвигаемая Украиной платформа не является основной для серьезных разговоров.

Ранее в этот день испанские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся до конца 2024 года. Это следует из информации, которую озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих отчетах о поездке в РФ и Китай.

По его мнению, два следующих месяца на фронте будут «более драматичными, чем когда-либо».

До этого, 14 июня, Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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