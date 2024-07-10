Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся до конца 2024 года. Как отмечает газета El País во вторник, 10 июля, это написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих отчетах о поездке в РФ и Китай.

Орбан отметил, что два следующих месяца на фронте будут «более драматичными, чем когда-либо». По его словам, российский лидер оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 40–50 тыс. ежемесячно из-за интенсивных боевых действий.

«Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент Украины [Владимир Зеленский] отклонил предложение о временном прекращении огня», — сказал венгерский премьер.

Как он отметил, Европа должна сама запустить мирную инициативу, не дожидаясь США, потому что в стране происходит политическая кампания.

«Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», — подчеркнул Орбан.

9 июля сообщалось, что Орбан на фоне визита в Москву написал лидерам Евросоюза (ЕС) письмо, в котором резюмировал итоги поездки. В документе глава венгерского правительства заверил, что во время встреч в российской столице не высказывал никакого мнения от имени ЕС, в котором сейчас председательствует Будапешт.

Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. 8 июля Си Цзиньпин на встрече с венгерским премьером сказал, что урегулирования на Украине можно добиться, только если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.

14 июня Путин заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.