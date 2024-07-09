Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным

План украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по вступлению страны в НАТО нереалистичен, Украина никогда не вступит в блок. Таким мнением в беседе с «Известиями» 9 июля поделился подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

«План Зеленского — бредовый, он нереален, он никуда не приведет. Надеюсь, во время дискуссий произойдет какой-то рациональный мыслительный процесс, который приведет к единому мнению, но я не думаю, что у них найдется единый план, у них будут разногласия внутри. Возможно, мы этого не увидим», — сказал эксперт.

Расмуссен добавил, что не знает, как долго НАТО просуществует как блок.

Говоря о возможном вступлении Украины в альянс, он добавил, что этого не произойдет никогда. «Этого не произойдет никогда, что бы они ни говорили. Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет, это нереально. Когда Столтенберг и его команда говорят, что Украине нужно победить Россию, чтобы ее приняли в НАТО, угадайте, что этого не произойдет», — продолжил он.

Расмуссен добавил, что если НАТО будет более непосредственно вовлечено в конфликт, то это ускорит исчезновение блока.

Рассуждая о возможных темах саммита, он добавил, что будут обсуждаться возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США, Украина и Ближний Восток в контексте Палестины.

По словам эксперта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан один в Евросоюзе и на Западе трезво оценивает ситуацию на Украине.

«Он единственный, у кого действительно есть объективная точка зрения. Поэтому я надеюсь, что они прислушаются к нему и предпримут какие-то действия. Но проблема в том, что многие из этих лидеров настолько политически вовлечены и русофобы, что каждое их действие лишь глубже закапывает их», — заключил он.

Ранее во вторник глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите альянса в Вашингтоне отметил, что надо думать о мировом порядке после завершения украинского конфликта. По его мнению, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины.

При этом Эйде подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет возможным лишь после окончания конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Он напомнил, что альянс неоднократно называл своей целью стратегическое поражение России и принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.