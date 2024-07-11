Венгерский кураж: Орбан дважды выступит в Европарламенте до конца года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может дважды выступить в Европарламенте до конца года, выяснили «Известия». В ЕП подчеркивают, что, вероятно, это произойдет в начале и в конце полугодового председательства страны в Совете ЕС, которое началось в июле. Ожидается, что одной из тем его первого выступления в Европарламенте могут стать итоги дипломатических визитов в РФ, Китай и на Украину. Кроме того, венгерская сторона подтвердила, что Будапешт проинформировал руководство Евросоюза о последних визитах Виктора Орбана в Москву, Киев и Пекин. Хотя Венгрия выступает за запуск переговорного процесса, в ЕС пока не готовы идти на уступки по Украине. В экспертном сообществе подчеркивают: позиция Брюсселя и большинства стран союза может измениться в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. О возможности переговоров по Украине и дипломатических усилиях Венгрии — в материале «Известий».

Орбан выступит в Европарламенте

Виктор Орбан готовится выступить в Европарламенте, и это может произойти уже на следующей неделе. Об этом «Известиям» сообщил венгерский дипломатический источник в Брюсселе. Он допустил, что речь премьера может быть перенесена на сентябрь, однако точное решение будет принято в Европарламенте 11 июля.

— Премьер-министр выступит в парламенте. Конечно, как и любой другой председатель, он представит свою программу. Однако точной даты пока нет. Ее назначение зависит не от председателя, а парламента, — сказал он «Известиям».

К слову, уже 16 июля будет избран новый председатель Европарламента, а спустя два дня могут проголосовать по кандидатуре новой главы Еврокомиссии. Источник уточнил, что Орбан не планирует предварительные встречи с руководством Евросоюза, чтобы сообщить об итогах своих поездок в Киев, Москву и Пекин, поскольку «это уже было сделано».

— Премьер-министр уже проинформировал [действующего главу Евросовета] Шарля Мишеля и всех глав государств о своих визитах, — сказал он.

При этом 9 июля официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что Венгрия не отчитывалась Еврокомиссии по итогам поездки в Китай.

Ранее в западных и украинских СМИ появилась информация, что Будапешт направил письмо в Брюссель и остальные европейские столицы, в котором рассказал об итогах встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Говоря о переговорах с российским лидером, председатель венгерского правительства, в частности, отметил: тот «был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня». Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что в Кремле не знакомы с содержанием письма Орбана западным политикам.

Дипломатическое турне Орбана началось после того, как в начале июля Венгрия на полгода стала председателем Совета ЕС. 2 июля он совершил неожиданный визит в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. 5 июля в Москве его уже принял Владимир Путин, а уже менее чем через три дня Орбан прибыл в Китай, где обсудил украинский конфликт с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 июля венгерский премьер прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО, где он также активно продвигает «мирную миссию» и идею переговоров с Россией.

Выступить в Европарламенте Орбан сможет как минимум дважды: в начале и в конце полугодового председательства своей страны. Об этом «Известиям» сообщили евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич и его коллега из ФРГ Гуннар Бек. Одной из главных тем, которую затронет политик, должен стать украинский конфликт.

Как могут встретить Орбана в Европарламенте

Впрочем, осознавая остроту украинской темы, венгерский лидер вряд ли будет вдаваться в мелкие подробности относительно своих поездок на Украину, в Россию и Китай, считает евродепутат от Чехии Иван Давид. Тем более пока, по его словам, непонятно, какой результат даст его «челночная дипломатия».

— Кроме того, надо понимать, что он будет в целом выступать в недружественной атмосфере, учитывая позицию многих парламентариев по украинскому кризису, — сказал он в разговоре с «Известиями».

При этом во время подобных выступлений председатели отдельных групп в Европарламенте имеют возможность задавать спикеру вопросы и давать комментарии. И как раз не исключено, что именно украинской тематике они посвятят основную часть своих выступлений, учитывая тот факт, что эскалация конфликта на Украине — это сейчас главная угроза в Европе.

— Полностью открытая дискуссия невозможна, потому что она бы заняла слишком много времени, — пояснил он.

По его словам, Орбан, скорее всего, не будет встречаться с группами и фракциями в Европарламенте. Что касается руководства ЕС, то здесь всё зависит от еврочиновников. Нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, возможно, не будет заинтересован во встрече, поскольку он в скором времени покинет пост. А действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая может сменить Борреля, вероятно, проигнорирует Орбана, чтобы продемонстрировать свою приверженность антироссийской политике.

— А именно по этой причине, то есть из-за ее отношения к РФ, Каллас и назначили на эту должность, — заключил он.

На ЕС может повлиять приход Трампа

«Челночная дипломатия» премьер-министра Венгрии практически сразу напоролась на критику со стороны руководства Евросоюза и крупных европейских государств. Например, резко осудил его поездки, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шарль Мишель и Жозеп Боррель практически сразу открестились от Орбана, заявив, что он действовал от имени своей страны, а не всего Евросоюза. Из европейских лидеров открыто приветствовал дипломатические усилия Будапешта лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В экспертном сообществе считают, что несмотря на дипломатические усилия Венгрии, ей вряд ли удастся принципиально изменить курс Брюсселя на сохранение военной поддержки Украины и конфронтации с Россией. Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что политика Евросоюза сможет измениться только при возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, но и то частично.

— Естественно, многие из европейских лидеров скорректируют свою позицию с учетом возможной победы Трампа, но это не означает, что позиция ЕС и США резко изменится. Она может измениться в риторике, предложениях, каких-либо условиях. Но для нас это всё равно может означать ровным счетом почти ничего, — сказал он «Известиям».

При этом эксперт подчеркивает, что Виктор Орбан в своих дипломатических устремлениях преследует в том числе и личные интересы, пытаясь добиться от Брюсселя больших уступок во внутренней политике. Так, ЕС продолжает блокировать выделение Венгрии по меньшей мере €19 млрд. С 2022 года эта сумма составляла около €30 млрд.

Венгрия не раз заявляла, что Будапешт рассматривает возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа как «шанс для мира» на Украине. Кроме того, с подачи Венгрии в Европарламенте в конце июня возникла новая консервативная фракция «Патриоты за Европу», ставшая третьей по численности группой в ЕП и выступающая с критических позиций к евроатлантическим элитам.