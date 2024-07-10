Дипломат Гаврилов напомнил об угрозе столкновения ядерных держав из-за тактики Запада

Стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» и его отход от контролирующих вооружения документов могут привести к столкновению ядерных держав, уверен глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране «стратегического поражения». Всё это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с непредсказуемыми последствиями», — отметил дипломат 10 июля в статье для «РИА Новости».

Он добавил, что сегодня особенно ясно проявляется стремление «трансатлантических союзников» всё глубже погрузиться в омут конфронтации с Россией на стороне киевского режима. При этом поощрение со стороны НАТО милитаризации и нацификации Украины уже привело к кризису безопасности в Евросоюзе (ЕС). Накачивая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по передаче обычных вооружений и контролю за ПЗРК.

«ЕС и НАТО пичкают Украину оружием, не заботясь о том, что оно применяется ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, включая женщин и детей Российской Федерации. Более того, зачастую они сами дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе», — считает Гаврилов.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по контролю над вооружениями невозможны даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. По его словам, Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально заявляет о желании нанести России стратегическое поражение и каждый день ищет способны нанести РФ урон.

27 июня Рябков заявил в интервью «Известиям», что сейчас Россия не готова вести с США переговоры об ограничениях в сфере стратегических наступательных вооружений, поскольку в Вашингтоне ведут против РФ «опосредованную войну», а в ряде случаев и напрямую вовлекаются в конфликт, как это было с ударом украинских боевиков по Севастополю.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

В февраля 2024 года он назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности.