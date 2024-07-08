Рябков назвал невозможным даже предварительный диалог с США по вооружениям

Начало переговоров России и США по контролю над вооружениями невозможно даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. Об этом 8 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона», — сказал дипломат.

По его словам, Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально заявляет о желании нанести России стратегическое поражение и каждый день ищет способны нанести РФ урон.

Подобное взаимодействие в такой ситуации было оксюмороном, отметил Рябков. Он указал на то, что российская сторона не может закрыть глаза на проблему враждебных действий США и как ни в чем не бывало обсуждать с противниками тематику ограничения одного из ключевых звеньев обеспечения своей безопасности.

При этом в РФ прямо заявили США о несовместимости данных вещей, добавил замминистра. Он выразил надежду, что в Вашингтоне услышали этот сигнал.

Также Рябков напомнил о скором истечении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Хотя это соглашение приостановлено, Москва соблюдает его центральные количественные ограничения по боезарядам и носителям, указал дипломат.

Замглавы МИДа подчеркнул, что никакого диалога России и США по стратегической стабильности не может быть, пока американская сторона явно не продемонстрирует улучшение своей политики, включая отход от русофобии и более здравый подход к двусторонним отношениям.

Ранее, 27 июня, Рябков заявил в интервью «Известиям», что сейчас Россия не готова вести с США переговоры об ограничениях в сфере стратегических наступательных вооружений, поскольку в Вашингтоне ведут против РФ «опосредованную войну», а в ряде случаев и напрямую вовлекаются в конфликт, как это было с ударом украинских боевиков по Севастополю.

До этого, 21 июня, представитель СНБ США заявил в беседе с «РИА Новости», что Вашингтон готов обсуждать с Москвой соглашение, которое может стать преемником ДСНВ. Собеседник агентства указал на открытость американских властей для разговора по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобный диалог может быть лишь комплексным и охватывать все измерения, включая конфликт на Украине.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. В февраля 2024 года он назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности.