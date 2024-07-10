Сегодня не лишним будет вспомнить о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана 75 лет назад как мирный проект, заявил 10 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив нарастающую военизацию альянса, который всё активнее втягивается в украинский конфликт.

«НАТО была создана 75 лет назад для обеспечения безопасности своих участников. Теперь НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», — сказал Орбан перед началом саммита НАТО в Вашингтоне.

В видеообращении, размещенном на странице политика в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), премьер-министр Венгрии в доказательство своих слов приводит факт о том, что НАТО играет «всё более активную роль» в конфликте на Украине.

«Это опасно и безответственно, потому что никто не может предвидеть, чем это закончится и куда приведет», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 июля заявил Немецкому новостному агентству о том, что Евросоюзу (ЕС) необходимо проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, поскольку в США заняты предстоящими выборами президента страны. Он добавил, что негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь граждан ЕС.

8 июля Орбан в интервью изданию Bild отметил, что США делают всё для его продолжения украинского конфликта, в отличие от Китая, предлагающего мирный план. Политик уверен, что разрешить конфликт на поле боя невозможно, а в ближайшие три–четыре месяца до американских выборов следует ожидать значительных изменений в отношении Украины.

В тот же день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил на брифинге, что мирного плана по урегулированию украинского кризиса у страны нет. Однако он может быть создан исключительно при участии всех сторон конфликта.

Орбан с «миссией мира» 2 июля посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский политик предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

В понедельник, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО.