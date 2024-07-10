Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации
Сюжет:

Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня не лишним будет вспомнить о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана 75 лет назад как мирный проект, заявил 10 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив нарастающую военизацию альянса, который всё активнее втягивается в украинский конфликт.

«НАТО была создана 75 лет назад для обеспечения безопасности своих участников. Теперь НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», — сказал Орбан перед началом саммита НАТО в Вашингтоне.

В видеообращении, размещенном на странице политика в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), премьер-министр Венгрии в доказательство своих слов приводит факт о том, что НАТО играет «всё более активную роль» в конфликте на Украине.

«Это опасно и безответственно, потому что никто не может предвидеть, чем это закончится и куда приведет», — подчеркнул Орбан.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 июля заявил Немецкому новостному агентству о том, что Евросоюзу (ЕС) необходимо проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, поскольку в США заняты предстоящими выборами президента страны. Он добавил, что негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь граждан ЕС.

8 июля Орбан в интервью изданию Bild отметил, что США делают всё для его продолжения украинского конфликта, в отличие от Китая, предлагающего мирный план. Политик уверен, что разрешить конфликт на поле боя невозможно, а в ближайшие три–четыре месяца до американских выборов следует ожидать значительных изменений в отношении Украины.

В тот же день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил на брифинге, что мирного плана по урегулированию украинского кризиса у страны нет. Однако он может быть создан исключительно при участии всех сторон конфликта.

Орбан с «миссией мира» 2 июля посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский политик предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

В понедельник, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024