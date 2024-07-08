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В Венгрии сообщили об отсутствии конкретного мирного плана по Украине

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Венгрия не имеет мирного плана по урегулированию украинского кризиса, однако он может быть создан исключительно при участии сторон конфликта. Об этом 8 июля заявил во время брифинга глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«У нас нет конкретного мирного плана. Его можно разработать только вместе со сторонами, но для диалога необходимо прекращение огня», — приводит его слова порта Economx.

Также чиновник отметил, что Венгрия рассчитывает, что мировые державы подтолкнут Украину и Россию к диалогу. По его мнению, представители США, Китая и крупных европейских государств «должны заставить» Россию и Украину сесть за стол переговоров, чтобы прекратить огонь.

Кроме того, Гуйяш сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан направляется в Вашингтон для участия в саммите НАТО, но использует встречу и для своей «миссии мира».

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Орбан с «миссией мира» 2 июля посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский политик предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

В понедельник, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон.

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