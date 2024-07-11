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Эксперты предрекли отсутствие мер по решению конфликта на Украине после саммита НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, должен «продемонстрировать неизменную силу и единство» альянса, заявили 10 июля в Белом доме, однако разногласия участников объединения по ключевым вопросам исключают это. Ряд экспертов уверены, что саммит не принесет ничего, что могло бы способствовать решению кризиса на Украине.

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Как заметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, решения альянса будут направлены только на эскалацию украинского кризиса, поэтому военно-политическое руководство РФ сделает всё необходимое для обеспечения безопасности страны.

Французский политолог Николя Миркович в беседе с «Известиями» выразил скептицизм по отношению к способности участников саммита НАТО договориться, из-за чего значимых и конструктивных решений саммит не принесет.

«Среди стран-членов много разногласий. Хотя Венгрия — не значимый член НАТО, будет всё же интересно услышать, что скажет Виктор Орбан. Сегодня он единственный в мире политик, который встречался с лидерами Украины, России, Китая и США. Так что ему будет что предложить. Но его позиция явно не совпадает с позицией Соединенных Штатов, Великобритании или Франции. Поэтому на саммите альянс не предложит ни мирного плана, ни плана нормализации, ни плана по переговорам», — сказал он.

Его линию продолжил профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко — он призвал не переоценивать усилия Венгрии и не исключил, что для Орбана, возможно, намеренно создается реноме борца и диссидента внутри альянса, чтобы использовать его как фигуру для переговоров с Россией.

Он напомнил, что для Орбана это не более чем рабочие визиты с целью прощупать стороны на готовность к переговорам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Единство с противоположностями: саммит НАТО не доказал сплоченность блока

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