Эксперты предрекли отсутствие мер по решению конфликта на Украине после саммита НАТО
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- Эксперты предрекли отсутствие мер по решению конфликта на Украине после саммита НАТО
Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, должен «продемонстрировать неизменную силу и единство» альянса, заявили 10 июля в Белом доме, однако разногласия участников объединения по ключевым вопросам исключают это. Ряд экспертов уверены, что саммит не принесет ничего, что могло бы способствовать решению кризиса на Украине.
Как заметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, решения альянса будут направлены только на эскалацию украинского кризиса, поэтому военно-политическое руководство РФ сделает всё необходимое для обеспечения безопасности страны.
Французский политолог Николя Миркович в беседе с «Известиями» выразил скептицизм по отношению к способности участников саммита НАТО договориться, из-за чего значимых и конструктивных решений саммит не принесет.
«Среди стран-членов много разногласий. Хотя Венгрия — не значимый член НАТО, будет всё же интересно услышать, что скажет Виктор Орбан. Сегодня он единственный в мире политик, который встречался с лидерами Украины, России, Китая и США. Так что ему будет что предложить. Но его позиция явно не совпадает с позицией Соединенных Штатов, Великобритании или Франции. Поэтому на саммите альянс не предложит ни мирного плана, ни плана нормализации, ни плана по переговорам», — сказал он.
Его линию продолжил профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко — он призвал не переоценивать усилия Венгрии и не исключил, что для Орбана, возможно, намеренно создается реноме борца и диссидента внутри альянса, чтобы использовать его как фигуру для переговоров с Россией.
Он напомнил, что для Орбана это не более чем рабочие визиты с целью прощупать стороны на готовность к переговорам.
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Единство с противоположностями: саммит НАТО не доказал сплоченность блока