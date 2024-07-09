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СМИ указало на реальную угрозу безопасности Азии со стороны НАТО

SCMP: НАТО, а не Китай несет реальную угрозу безопасности Азии
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Реальную угрозу безопасности Азии представляет НАТО, а не Китай, как его многие представляют на Западе. Об этом 9 июля заявил колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло.

По его словам, настоящей угрозой остается генсек НАТО Йенс Столтенберг, его союзники в Брюсселе и их хозяева в Вашингтоне.

«Столтенберг посветил много времени на своем посту изображению Китая врагом Запада — сфабрикованное обоснование для того, как он надеется, что оправдает новую роль НАТО в Азии. Китайская угроза — это всего лишь предлог», — считает автор статьи.

Настоящей целью Вашингтона является принуждение своих военных союзников заплатить за их нерешительную политику сдерживания Китая.

«НАТО никогда не предназначалось для этой роли, но цинизм и высокомерие просто поражают воображение и снова создают риск глобальной войны», — продолжил Ло.

В итоге Сеул и Токио говорят Брюсселю и Вашингтону то, что те хотят слышать. Они принимают участие в саммите НАТО как страны — не члены альянса.

Остальная Азия не хочет видеть НАТО по соседству, не говоря уже о том, чтобы стать партнерами, добавляет колумнист.

«В преддверии 75-летнего юбилейного саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, Столтенберг вновь втянул Китай в конфликт на Украине, который является полностью сотворенной Европой и Америкой катастрофой, за которую Пекин не несет никакой ответственности», — заключает автор статьи.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Днем ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга отметил, что НАТО является реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности. По словам дипломата, альянсу стоит строго придерживаться роли оборонительной организации, а также прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

Ранее, 1 июля, Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. Кроме того, генсек заявил о якобы исходящей от Китая угрозе для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с этим блок наращивает сотрудничество с ними.

На следующий день, 2 июля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что НАТО следует задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. По ее словам, НАТО также вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности страны.

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