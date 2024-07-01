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Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО

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Фото: Global Look Press/XinHua/Attila Volgyi
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 1 июля, заявил, что Китай бросает вызов альянсу.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», — сказал он в интервью Yomiuri.

Столтенберг отметил, что в связи с этим появилась необходимость расширить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. Кроме того, генсек в интервью добавил, что «НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы».

«НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — сказал он.

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Ранее, 18 июня, Столтенберг сказал, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией. Он отметил, что если Пекин не изменит свое поведение, то это окажет влияние на торговые отношения с Вашингтоном.

15 июня газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена растут опасения из-за того, что Китай будет сильнее поддерживать Россию в будущем. Издание отметило, что американские власти всё больше убеждены в том, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль его страны в конфликте на Украине изменились.

Месяцем ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что взаимоотношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня. Президент отметил, что Китай остается одним из самых надежных партнеров России. Путин указал на то, что РФ положительно оценивает подходы Китая к способам урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, тезисы, изложенные в плане Пекина, отражают абсолютно искреннее стремление Китая способствовать стабилизации ситуации.

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