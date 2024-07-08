В МИД Китая назвали НАТО источником угрозы для мира и стабильности

Североатлантический альянс является реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга.

«НАТО — продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны, называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой — постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки», — приводит его слова портал Guancha.

Как отметил Линь Цзянь, альянсу стоит строго придерживаться роли оборонительной организации, а также прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

Ранее, 1 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. Кроме того, генсек заявил о якобы исходящей от Китая угрозе для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с этим блок наращивает сотрудничество с ними.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва негативно относится к словам Столтенберга.

На следующий день, 2 июля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что НАТО следует задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. По ее словам, НАТО также вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности страны.

18 июня Столтенберг сказал, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией. Он отметил, что если Пекин не изменит свое поведение, то это окажет влияние на торговые отношения с Вашингтоном.