В Кремле негативно оценили слова Столтенберга об угрозе Китая

Кремль негативно относится к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай бросает вызов Североатлантическому альянсу и подстрекает к началу крупнейшего конфликта в Европе. Об этом 1 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Негативно», — сказал он в ответ на просьбу журналиста оценить слова Столтенберга.

При этом Песков подчеркнул, что Китай сам может дать должную оценку подобным заявлениям.

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