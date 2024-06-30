МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»

Сотрудничество США с Японией и Южной Кореей в укреплении оборонной сферы может вести к образованию «азиатской версии НАТО». Такое заявление сделало МИД КНДР, его приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье, 30 июня.

«Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и Республикой Корея представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО», но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», — сказано в публикации.

В МИД страны осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge, которые КНДР расценила как «провокационный военный акт демонстративного характера». В северокорейском ведомстве подчеркнули, что подобные учения нагнетают напряженность в регионе. Совместные учения США, Японии и Южной Кореи же, как сказано в статье, нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и на Китай.

В публикации также напомнили, что между США, Японией и Южной Кореей существует соглашение, требующее отреагировать на угрозу одному из государств.

«Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО — в случае если один из членов-государств подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех и применит оборонные силы», — отметили в МИД КНДР.

5 июня американский еженедельник Defense News сообщил, что география совместных учений США и Филиппин «Баликатан», проходивших с апреля по май для сдерживания соперников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), была расширена на фоне трений в отношениях с Китаем. Издание отмечает, что если ранее маневры проводили только на военных объектах на острове Лусон, где расположена столице Филиппин, то в последнее время для этого задействована вся страна. Военные тренируются от самых северных островов до юго-западного острова Палаван.

2 июня министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна присоединится к инициативе США по укреплению военно-промышленной сферы в АТР. До этого министр обороны США Ллойд Остин 31 мая представил «заявление о принципах укрепления сотрудничества в военно-промышленной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе» с союзниками Вашингтона.

Ранее, 6 мая, посол по особым поручениям МИД Григорий Машков заявил, что планы США разместить ракеты в АТР спровоцируют РФ принять меры. Он отметил, что при размещении американского оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет вынуждена отреагировать на новые угрозы безопасности и примет все необходимые меры для защиты страны.