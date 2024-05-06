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В МИД РФ прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР

Посол МИД Машков: планы США разместить ракеты в АТР спровоцируют РФ принять меры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) спровоцируют гонку ракетных вооружений. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

Он отметил, что при размещении американского оружия в АТР Россия будет вынуждена отреагировать на новые угрозы безопасности и примет все необходимые меры для защиты страны.

«Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил», — подчеркнул он в интервью «РИА Новостям».

Посол заявил, что Россия не будет считать себя «связанной обязательствами» по одностороннему мораторию на размещение РСМД, так как ракеты США появятся во многих регионах мира.

«Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в Азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений», — рассказал Машков.

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В настоящее время на севере Филиппин проводятся американо-филиппинские учения Salaknib 24. В ходе маневров 11 апреля США впервые развернули ракетный комплекс средней дальности класса MRC (Mid-Range Capability).

Ранее, 25 апреля, в КНР предупредили о контрмерах на размещение США ракет средней дальности в АТР. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь назвал действия Соединенных Штатов Америки угрозой безопасности стран региона. По его словам, шаги Вашингтона наносят серьезный ущерб миру и стабильности.

17 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал действия Пентагона на Филиппинах черным днем для международной безопасности.

На следующий день официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против размещения Вашингтоном ракет средней дальности в АТР. Он также призвал США прекратить военную конфронтацию. Линь Цзянь порекомендовал Филиппинам помнить о том, чего на самом деле добиваются Штаты и какие последствия сотрудничества могут возникнуть после развертывания баллистических ракет средней дальности.

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