НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи Украине в течение 2025 года. Об этом говорится в декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне, опубликованной 10 июля.

«Посредством пропорциональных взносов страны НАТО намерены обеспечить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года»,», — говорится в документе.

Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономическую помощи Украине. Также в документе подчеркивается, что страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Киеву одобренной военной помощи.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, пока в США заняты выборами президента страны. Он указал на то, что негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь граждан Евросоюза и его конкурентоспособность.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.