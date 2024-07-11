Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации
Сюжет:

Страны НАТО заявили о планах выделить Украине €40 млрд в течение следующего года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи Украине в течение 2025 года. Об этом говорится в декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне, опубликованной 10 июля.

«Посредством пропорциональных взносов страны НАТО намерены обеспечить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года»,», — говорится в документе.

Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономическую помощи Украине. Также в документе подчеркивается, что страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Киеву одобренной военной помощи.

Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО
Киев продолжает мечтать о вступлении в альянс

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС проявить большую инициативу в вопросе украинского кризиса, пока в США заняты выборами президента страны. Он указал на то, что негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжелым бременем на повседневную жизнь граждан Евросоюза и его конкурентоспособность.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024