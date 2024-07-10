В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях

Североатлантический альянс пытается создавать конфликты и нестабильность в мире, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но при этом сталкивается с собственной разобщенностью. Об этом 9 июля сообщила китайская газета Global Times.

Издание обратило внимание, что открывшийся в Вашингтоне 9 июля саммит НАТО посвящен 75-летию блока, хотя альянс должен быть уже давно «брошен в мусорную корзину истории». Организация разобщена, и это усугубляется проблемами Демократической партии США в президентской гонке 2024 года, проигрышем правящей коалиции на парламентских выборах во Франции, а также ростом расходов на оборону в Европе. В НАТО больше нет единого мнения по многим важным вопросам.

При этом, как подчеркивает газета, альянс, а особенно играющий в нем ведущую роль Вашингтон, раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и, в первую очередь, для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Global Times обращает внимание, что НАТО приглашает некоторые азиатские и тихоокеанские страны объединиться с ним, чтобы противостоять Китаю, а Япония, Южная Корея, так же как и Австралия и Новая Зеландия, попали в эту ловушку. Подобная деятельность блока вызывает неприятие остальных государств и способна вызвать раскол в регионе. Пытаясь установить свое влияние в АТР, альянс создает там напряжение и рискует спровоцировать нестабильность.

Издание напомнило, что Азия — динамично развивающийся регион, двигатель экономического прогресса, и этим она обязана именно сложившемуся там миру и стабильности, поэтому многие его государства не желают видеть в АТР НАТО с его стремлением насаждать конфликтную обстановку.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО сама создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должна «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

До этого, 30 июня, в МИД КНДР обвинили Североатлантический альянс в попытке создать «азиатскую версию НАТО». В ведомстве также добавили, что учения блока в АТР провоцируют нестабильность в регионе.

При этом 8 июля профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy обратил внимание на то, что в альянсе нет единства: лидеры стран-членов всё сильнее отдаляются друг от друга, потому что потерпели полную неудачу, поддерживая Украину. Кроме того, Уолт считает, что, если на выборах в США в ноябре 2024 победит бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп, Вашингтон может поменять свою политику в отношении НАТО и России, что тоже не прибавит блоку сплоченности.