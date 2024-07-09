СМИ предрекли раскол в НАТО из-за провала стратегии на Украине

Провал стратегии Североатлантического альянса (НАТО) в конфликте на Украине ведет к расколу в военном блоке. Об этом заявил 8 июля профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.

Он отметил, что военный блок полностью провалился, поддерживая Киев. Кроме того, лидеры альянса все больше отдаляются друг от друга из-за разницы в предпочтениях. Каждый стремится действовать в собственных интересах, вызывая недовольство остальных.

«После стольких лет ложных тревог Западный военный альянс в итоге приближается к пропасти. <...>. Невозможно игнорировать темные тучи, отбрасывающие зловещие тени на предстоящий (саммит. — Ред.) НАТО», — написал Уолт.

Профессор сообщил, что в США высока вероятность того, что на президентских выборах в ноябре победит республиканец Дональд Трамп. Это может привести к изменению американской политики по отношению к России и НАТО. В Европе же наблюдается рост правых сил, известных своим скептическим отношением к Североатлантическому альянсу.

Кроме того, тенденция к разобщению Европы и США продолжится вне зависимости от исхода американских президентских выборов или украинского конфликта. По мнению Уолта, это обязательно отразится на НАТО. На данный момент позиции руководства европейских стран и Вашингтона расходятся по ряду ключевых вопросов международной политики, включая военные действия Израиля в секторе Газа, отношения с Китаем и поддержку Киева.

Ранее, 5 июля, политолог Александр Асафов назвал вероятность распада НАТО низкой, несмотря на заявления ряда западных политиков относительно членства их стран в альянсе. Эксперт отметил, что сохранить участие в блоке выгодно как США, так и другим государствам, поскольку это рынок сбыта оружия и механизм для защиты в международных конфликтах. Экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом от Республиканской партии на пост американского лидера на выборах 2024 года, тоже вряд ли исполнит свои угрозы о выходе Вашингтона из альянса в случае своего возвращения в Белый дом.

4 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал «Известиям», что сейчас у НАТО уже нет никакой законной функции, блок лишь способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики США, смысл существования этого альянса сводится к его расширению.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет еще 11 марта в разговоре с «Известиями» предположил, что роль НАТО на мировой арене будет всё более ослабевать, организация потеряет свою значимость и мир скоро увидит, как она распадется. Блок из оборонительного объединения превратился в инструмент наступательной асимметричной войны, но у некоторых стран-членов при этом нет военного потенциала.