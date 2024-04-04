Эксперты назвали ключевой смысл существования НАТО после распада СССР

Расширение НАТО и сферы влияния США стало одним из ключевых смыслов существования Североатлантического альянса. О том, как он пытался адаптироваться к изменившейся после распада СССР среде и почему у него не получилось, рассказали «Известиям» эксперты 4 апреля, в день 75-летнего юбилея организации.

После распада СССР альянс принялся искать новые смыслы своего существования. В результате этих поисков произошло переформатирование задач, и нередко эти задачи находили воплощение в политике вмешательства во внутренние процессы различных государств с целью свержения режима (как это было в Ираке, Ливии, чуть раньше — в Югославии и так далее).

«Блок не выполняет никакой законной функции, кроме как способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики США. И именно в этом и заключался смысл существования НАТО — только в расширении. Мы солгали Советскому Союзу, а затем России: мы обещали не продвигаться ни на дюйм на восток, но мы с самого начала знали, что будем расширяться в качестве механизма контроля», — сказал «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Расширение НАТО действительно превратилось в одну из главных функций альянса. Если до окончания холодной войны блок расширился на четыре страны, то с 1999 по 2024 год альянс принял еще 16 государств, теперь в составе организации 32 участника.

«Можно без преувеличения сказать, что к своему 75-летнему юбилею НАТО подходит, утратив остатки кокетства и маскировки под миротворческие силы. По сути, блок показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм», — резюмировал зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

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Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик