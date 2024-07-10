Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Количество госпитализированных в Туве детей после отравления выросло до 46
Происшествия
Под Челябинском пресечена контрабанда продукции военного назначения
Мир
Стало известно о проработке НАТО вопроса членства Украины в блоке с 1990-х годов
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
На Украине задержали «обложивших данью» региональные отделения руководителей таможни
Общество
Жители нескольких регионов России заметили в небе необычный светящийся объект
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Мир
Турция обвинила Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в Газе
Мир
В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях
Армия
Корветы ТОФ провели противолодочные учения в Восточно-Китайском море
Общество
Количество госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 31
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Ровненской области
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Происшествия
В Приморье двое мужчин выбросили из автомобиля мертвое тело и скрылись

Стало известно о проработке НАТО вопроса членства Украины в блоке с 1990-х годов

США рассматривали возможность членства Украины в НАТО 30 лет назад
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассекреченные архивные документы, которые представила общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при столичном Университете Джорджа Вашингтона, обнародовали намерение НАТО еще в 1990-х годах прорабатывать вопрос о принятии в альянс Украины.

В архиве представлен программный документ, подготовленный сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) под руководством Энтони Лейка, занимавшего в администрации бывшего главы Белого дома Билла Клинтона пост помощника президента по национальной безопасности, согласно которому за политику США стали отвечать сторонники расширения НАТО, а не «партнерства ради мира».

Статья содержит изложение обоснования расширения НАТО в виде «стратегической страховки». Там указано, что новое «сдерживание» России будет фоном. Напротив, не следует явно исключать возможность членства в альянсе демократической России в долгосрочной перспективе, говорится там.

В то же время в меморандуме предполагается, что «самое раннее решение НАТО о новых членах должно быть принято не ранее первой половины второго президентского срока Клинтона», то есть после того, как бывший президент РФ Борис Ельцин и Клинтон будут переизбраны, сказано в документе.

«С бывшими социалистическими государствами Центральной и Восточной Европы, странами Балтии и Украиной наметить дальнейшие действия; сформулировать предписания; рассмотреть военные последствия; сделать список полноценных кандидатов, вопрос вступления которых всё еще остается открытым; подчеркнуть необходимость поддержки позитивного параллельного пути для России», — отмечено в секретных записях.

Авторы подчеркивают: нельзя допустить, чтобы вышеназванные страны оказались в серой зоне или в сфере влияния России, поэтому возможность членства в НАТО должна быть открыта постоянно.

НАТОвая ситуация: Запад подбирает формулировку отказа Киеву в приглашении
Североатлантический альянс пытается найти «мост» на пути Украины в блок

В США с 9 по 11 июля проходит саммит Североатлантического альянса. Один из центральных вопросов на нем — возможность членства Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса.

В феврале президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что после распада СССР в 1991 году Россия ожидала сближения с западными странами и даже, возможно, вступления в НАТО, однако события в Югославии не дали США и РФ найти общий язык.

25 января была рассекречена стенограмма встречи Ельцина с экс-лидером США Биллом Клинтоном в 1994 году. Ельцин заявлял, что в случае расширения НАТО Россия должна была присоединиться к альянсу и тогда ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Клинтон в ответ заявил Ельцину об «уникальной возможности», которая откроется для России и США, если отношения между странами продолжат придерживаться намеченного курса.

Клинтон во время телефонных переговоров с Ельциным в январе 1993 года пообещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком.

Кроме того, в сентябре 2022 года Клинтон рассказал о своем разговоре с Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что спрашивал у собеседника, допускает ли тот возможность, что США с базы в Польше нанесут удар по России. Ельцин ответил отрицательно, но подчеркнул, что многие в России считают именно так.

Тогда экс-президент США добавил, что Вашингтон и НАТО не собирались угрожать Москве, и предлагал российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы членства в организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024