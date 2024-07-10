Стало известно о проработке НАТО вопроса членства Украины в блоке с 1990-х годов

Рассекреченные архивные документы, которые представила общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при столичном Университете Джорджа Вашингтона, обнародовали намерение НАТО еще в 1990-х годах прорабатывать вопрос о принятии в альянс Украины.

В архиве представлен программный документ, подготовленный сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) под руководством Энтони Лейка, занимавшего в администрации бывшего главы Белого дома Билла Клинтона пост помощника президента по национальной безопасности, согласно которому за политику США стали отвечать сторонники расширения НАТО, а не «партнерства ради мира».

Статья содержит изложение обоснования расширения НАТО в виде «стратегической страховки». Там указано, что новое «сдерживание» России будет фоном. Напротив, не следует явно исключать возможность членства в альянсе демократической России в долгосрочной перспективе, говорится там.

В то же время в меморандуме предполагается, что «самое раннее решение НАТО о новых членах должно быть принято не ранее первой половины второго президентского срока Клинтона», то есть после того, как бывший президент РФ Борис Ельцин и Клинтон будут переизбраны, сказано в документе.

«С бывшими социалистическими государствами Центральной и Восточной Европы, странами Балтии и Украиной наметить дальнейшие действия; сформулировать предписания; рассмотреть военные последствия; сделать список полноценных кандидатов, вопрос вступления которых всё еще остается открытым; подчеркнуть необходимость поддержки позитивного параллельного пути для России», — отмечено в секретных записях.

Авторы подчеркивают: нельзя допустить, чтобы вышеназванные страны оказались в серой зоне или в сфере влияния России, поэтому возможность членства в НАТО должна быть открыта постоянно.

В США с 9 по 11 июля проходит саммит Североатлантического альянса. Один из центральных вопросов на нем — возможность членства Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса.

В феврале президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что после распада СССР в 1991 году Россия ожидала сближения с западными странами и даже, возможно, вступления в НАТО, однако события в Югославии не дали США и РФ найти общий язык.

25 января была рассекречена стенограмма встречи Ельцина с экс-лидером США Биллом Клинтоном в 1994 году. Ельцин заявлял, что в случае расширения НАТО Россия должна была присоединиться к альянсу и тогда ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Клинтон в ответ заявил Ельцину об «уникальной возможности», которая откроется для России и США, если отношения между странами продолжат придерживаться намеченного курса.

Клинтон во время телефонных переговоров с Ельциным в январе 1993 года пообещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией, пока в его окружении называли постсоветское пространство главным и самым опасным беспорядком.

Кроме того, в сентябре 2022 года Клинтон рассказал о своем разговоре с Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что спрашивал у собеседника, допускает ли тот возможность, что США с базы в Польше нанесут удар по России. Ельцин ответил отрицательно, но подчеркнул, что многие в России считают именно так.

Тогда экс-президент США добавил, что Вашингтон и НАТО не собирались угрожать Москве, и предлагал российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы членства в организации.