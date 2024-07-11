НАТО объявил о создании миссии для координации обучения украинских военных

НАТО создаст миссию для координации военной помощи Украине и обучения украинских военнослужащих. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне в среду, 10 июля.

«Решено создать Организацию НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) в целях координации предоставления военного оборудования и обучения союзниками и партнерами. Ее задача — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу», — сказано в документе.

Из документа следует, что NSATU будет действовать на территории стран — членов НАТО с целью «поддержки усилий Украины по самообороне в соответствии с Уставом ООН». Также планируется создать совместный с Украиной центр анализа полученного в ходе конфликта боевого опыта, чтобы использовать его для дальнейшего образования солдат.

«Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания саммита альянса.

Он сообщил, что миссия будет развернута на территории Германии. Участие в ней примут около 700 человек, а руководство примет генерал НАТО.

«Мы также будем оказывать долгосрочную помощь Украине <…> Это не делает НАТО частью конфликта, а лишь позволяет Украине осуществлять право на самооборону», — подчеркнул Столтенберг.

В декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне отмечалось, что НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.