Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров
Здоровье
Врач рассказала, как спастись от смога из-за лесных пожаров
Мир
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров
Политика
Совфед одобрил закон о ежегодной выплате семьям с детьми
Политика
В Кремле заявили об отсутствии разногласий у Путина и Моди на переговорах
Туризм
Песков исключил подорожание после введения туристического налога
Общество
СК потребовал арестовать телеведущую Лазареву по делу об оправдании терроризма
Общество
Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Политика
Силуанов заявил о единодушной поддержке закона о налоговых изменениях
Мир
СМИ узнали о планах Италии нарастить военную помощь Украине
Общество
Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Общество
Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для студентов вузов
Недвижимость
Эксперт рассказала об особенностях продленной до 2030 года семейной ипотеки
Общество
В суд поступили материалы дела о нарушении Певчих порядка деятельности иноагента
Туризм
«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа
Политика
Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Сюжет:

Политолог указал на ложные обещания Украине со стороны НАТО

Политолог Мезюхо: НАТО «накачивает» украинцев ложными обещаниями
0
Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО не примет Украину в свои ряды. Все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. Таким мнением 10 июля с «Известиями» поделился политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

«Если бы Украина состояла в Североатлантическом альянсе, тогда бы ему пришлось применять знаменитую 5-ю статью, и это, конечно, осложнило бы для Запада военно-политический маневр, который он сегодня осуществляет. Все эти разговоры о перспективах евроатлантической интеграции Украины несколько преувеличены. Во многом заявления должностных лиц НАТО о перспективах Украины по вступлению в этот военно-политический блок делаются в каком-то смысле для успокоения украинского общества. Украинцев уже много лет накачивают мантрами о том, что их страна вступит в НАТО по принципу «успокоительных» речей Кашпировского», — сказал он.

Мезюхо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, со страхом смотрит на вторую половину этого года, когда в США состоятся выборы, способные изменить подходы НАТО к украинскому конфликту.

НАТОвая ситуация: Запад подбирает формулировку отказа Киеву в приглашении
Североатлантический альянс пытается найти «мост» на пути Украины в блок

Ранее в этот день завлабораторией политической географии и современной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков сказал «Известиям», что риски от возможного вступления Украины в НАТО очень велики, потому что шутить с Россией — ядерной державой — западные страны не хотят.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за этим мероприятием. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называла своей целью нанести стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву.

После этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отмечал в беседе с «Известиями», что саммит НАТО в Вашингтоне станет проходным мероприятием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024