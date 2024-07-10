Политолог указал на ложные обещания Украине со стороны НАТО

НАТО не примет Украину в свои ряды. Все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. Таким мнением 10 июля с «Известиями» поделился политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

«Если бы Украина состояла в Североатлантическом альянсе, тогда бы ему пришлось применять знаменитую 5-ю статью, и это, конечно, осложнило бы для Запада военно-политический маневр, который он сегодня осуществляет. Все эти разговоры о перспективах евроатлантической интеграции Украины несколько преувеличены. Во многом заявления должностных лиц НАТО о перспективах Украины по вступлению в этот военно-политический блок делаются в каком-то смысле для успокоения украинского общества. Украинцев уже много лет накачивают мантрами о том, что их страна вступит в НАТО по принципу «успокоительных» речей Кашпировского», — сказал он.

Мезюхо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, со страхом смотрит на вторую половину этого года, когда в США состоятся выборы, способные изменить подходы НАТО к украинскому конфликту.

Ранее в этот день завлабораторией политической географии и современной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков сказал «Известиям», что риски от возможного вступления Украины в НАТО очень велики, потому что шутить с Россией — ядерной державой — западные страны не хотят.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за этим мероприятием. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называла своей целью нанести стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву.

После этого, 7 июля, портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы также отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отмечал в беседе с «Известиями», что саммит НАТО в Вашингтоне станет проходным мероприятием.