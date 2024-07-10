Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО

Риски от возможного вступления Украины в НАТО очень велики, потому что шутить с Россией — ядерной державой — западные страны не хотят, поэтому говорить о членстве страны в альянсе говорить рано, в отличие от реформирования системы финансовой поддержки от союзников, отметил завлабораторией политической географии и современной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

«В Вашингтоне считают, что это [принятие Украины в НАТО] преждевременно. Во-вторых, текущее положение Украины в качестве союзника вне НАТО без конкретных юридических обязательств, но при условии, что она полностью замкнута на Вашингтон и европейских союзниках и выполняет функцию форпоста против России, вполне их удовлетворяет», — сказал он «Известиям».

Новиков считает, что Киеву могут предложить промежуточные формы участия в западной системе альянсов — прежде всего это набор двусторонних оборонительных соглашений, но и об этом пока говорить преждевременно.

«Украине действительно могут пообещать изменение системы финансовой поддержки, потому что сейчас она строится на периодических пакетах помощи, которые могут быть выданы, а могут быть не выданы. Миллиарды, которые недавно застревали на фоне противостояния в конгрессе, показательны. Украина хочет пересмотреть эту систему и сделать ее более институционализированной», — добавил эксперт.

В Вашингтоне 9 июля стартовал трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию Североатлантического альянса. США принимают лидеров 32 стран — членов блока и приглашенных представителей государств, не входящих в него: Молдавии, Грузии, Азербайджана, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Ожидается, что мероприятие посетит и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который прибыл в столицу Соединенных Штатов с рабочим визитом.

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