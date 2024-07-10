Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО
Общество
В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов
Армия
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении
Мир
США и союзники заявили о планах поставить на Украину системы ПВО более чем на $1 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях
Мир
СМИ сообщили об усилении безопасности на базах США в Европе из опасений саботажа
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Армия
Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Общество
В Приморье по обвинению в вымогательстве задержали лидера преступной группы
Мир
Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Мир
Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Мир
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО

0
Фото: Global Look Press/poroshenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риски от возможного вступления Украины в НАТО очень велики, потому что шутить с Россией — ядерной державой — западные страны не хотят, поэтому говорить о членстве страны в альянсе говорить рано, в отличие от реформирования системы финансовой поддержки от союзников, отметил завлабораторией политической географии и современной политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО
Киев продолжает мечтать о вступлении в альянс

«В Вашингтоне считают, что это [принятие Украины в НАТО] преждевременно. Во-вторых, текущее положение Украины в качестве союзника вне НАТО без конкретных юридических обязательств, но при условии, что она полностью замкнута на Вашингтон и европейских союзниках и выполняет функцию форпоста против России, вполне их удовлетворяет», — сказал он «Известиям».

Новиков считает, что Киеву могут предложить промежуточные формы участия в западной системе альянсов — прежде всего это набор двусторонних оборонительных соглашений, но и об этом пока говорить преждевременно.

«Украине действительно могут пообещать изменение системы финансовой поддержки, потому что сейчас она строится на периодических пакетах помощи, которые могут быть выданы, а могут быть не выданы. Миллиарды, которые недавно застревали на фоне противостояния в конгрессе, показательны. Украина хочет пересмотреть эту систему и сделать ее более институционализированной», — добавил эксперт.

В Вашингтоне 9 июля стартовал трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию Североатлантического альянса. США принимают лидеров 32 стран — членов блока и приглашенных представителей государств, не входящих в него: Молдавии, Грузии, Азербайджана, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Ожидается, что мероприятие посетит и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который прибыл в столицу Соединенных Штатов с рабочим визитом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТОвая ситуация: Запад подбирает формулировку отказа Киеву в приглашении

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024