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Североатлантический альянс указал на отсутствие стремления к конфронтации с РФ

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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НАТО не стремится к намеренной конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы: вместо этого организация не оставляет надежду сохранить контакты с Москвой, следует из совместной декларации альянса, опубликованной 10 июля на официальном сайте.

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию», ― гласит текст документа.

При этом страны альянса признали, что между РФ и НАТО действительно есть значительные разногласия, которые, вероятно, сохранятся в долгосрочной перспективе.

Кроме того, из документа следует, что системные вызовы Североатлантическому альянсу продолжает создавать и Китай, который активно сотрудничает с Россией в попытках создать собственную архитектуру безопасности.

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При этом в этой же декларации указывается, что Североатлантический альянс продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона. Также из текста опубликованной 10 июля декларации следует, что страны НАТО намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Накануне глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления на саммите отметил, что надо думать о мировом порядке после завершения украинского конфликта. По его мнению, успехом саммита была бы как «решительная демонстрация» единства и готовности поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, так и столь же решительное признание наличия проблем помимо Украины.

Вместе с тем 8 июля американская газета The Hill сообщила, что Североатлантический альянс может распасться, потому что механизмы его работы не адаптированы под многополярный мир, где одними из центров являются Россия, Китай и Индия.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня о необходимости проработать свою систему безопасности в Евразии. По его словам, для этого нужно наладить диалог с потенциальными участниками этой системы и сделать будущую архитектуру безопасности открытой для всех евразийских стран.

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