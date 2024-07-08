СМИ заявили о риске распада НАТО на фоне усиления России, Китая и Индии

Североатлантический альянс может распасться, потому что механизмы его работы не адаптированы под многополярный мир, где одними из центров являются Россия, Китай и Индия. Об этом 8 июля сообщила американская газета The Hill.

Издание предположило, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, посвященном 75-летию альянса, представители стран блока будут обсуждать планы его работы на будущие 75 лет, но сейчас нет уверенности, что НАТО сможет столько просуществовать. Газета обращает внимание, что после холодной войны страны Европы и Канада утратили свой оборонный потенциал, что ослабляет альянс.

Кроме того, блок создан в двуполярном мире, где центрами были США и СССР. После распада последнего НАТО существовало в однополярном миропорядке, и Вашингтон легко удерживал главную позицию в блоке, где сформировалась жесткая структура и механизмы принятия решений, не имеющие гибкости.

The Hill подчеркивает, что сейчас альянс существует в многополярном мире, где выдвинулись такие центры, как Россия, Китай и Индия. Мировая среда стала гораздо более сложной и хаотичной, чем это было раньше. Блок исторически фокусируется на коллективной обороне, но это больше не отвечает его потребностям, а перепрофилирование и реконструкция альянса под многополярность потребуют больших усилий и затрат, которые не окупятся.

Существующие сейчас блоки и объединения в новом мировом порядке могут сохранить «маргинальную роль», но их значимость, по-видимому, уменьшится, передает «Газета.Ru».

Газета отмечает, что вместо попыток перестроить устоявшиеся организации стоило бы создать новые, более гибкие и вероятно, что НАТО с годами прекратит свое существование. Издание предполагает, что к своему столетию в 2049 году альянс, скорее всего, уже распадется.

Ранее, 5 июля, политолог Александр Асафов назвал вероятность распада НАТО низкой, несмотря на заявления ряда западных политиков относительно членства их стран в альянсе. Эксперт отметил, что сохранить участие в блоке выгодно как США, так и другим государствам, поскольку это рынок сбыта оружия и механизм для защиты в международных конфликтах. Экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом от Республиканской партии на пост американского лидера на выборах 2024 года, тоже вряд ли исполнит свои угрозы о выходе Вашингтона из альянса в случае своего возвращения в Белый дом.

4 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал «Известиям», что сейчас у НАТО уже нет никакой законной функции, блок лишь способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики США, смысл существования этого альянса сводится к его расширению.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет еще 11 марта в разговоре с «Известиями» предположил, что роль НАТО на мировой арене будет всё более ослабевать, организация потеряет свою значимость и мир скоро увидит, как она распадется. Блок из оборонительного объединения превратился в инструмент наступательной асимметричной войны, но у некоторых стран-членов при этом нет военного потенциала.