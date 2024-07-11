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Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, Пекин решительно выступает против всех выдвигаемых подозрений. Об этом 11 июля сообщило представительство КНР при ЕС на официальном сайте.

«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне наполнена менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а контент, связанный с Китаем, полон провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Также в КНР уверили, что торговля с Россией не направлена против третьей стороны и потому не должна подвергаться внешнему вмешательству и принуждению.

«Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников», — отметило представительство КНР, призывая НАТО предпринять конкретные действия для деэскалации конфликта, вместо того чтобы «перекладывать вину» на других.

В итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля, альянс открыто обвинил КНР в вызове интересам Европы.

«Глубокую озабоченность вызывают углубляющееся стратегическое партнерство между Россией и КНР и их взаимно усиливающиеся попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок», — сказано в документе.

Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны объединения обеспокоены сотрудничеством Китая с Россией в предоставлении инструментов, оборудования, технологий, микропроцессоров и микроэлектроники.

«Поддержка Китая усиливает угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности», — сказал он.

НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина
Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов Североатлантическому блоку

Ранее, 10 июля, китайская газета Global Times сообщила, что НАТО раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и, в первую очередь, для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО само создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал Североатлантический альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

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