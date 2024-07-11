Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО

Высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, Пекин решительно выступает против всех выдвигаемых подозрений. Об этом 11 июля сообщило представительство КНР при ЕС на официальном сайте.

«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне наполнена менталитетом холодной войны и воинственной риторикой, а контент, связанный с Китаем, полон провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Также в КНР уверили, что торговля с Россией не направлена против третьей стороны и потому не должна подвергаться внешнему вмешательству и принуждению.

«Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников», — отметило представительство КНР, призывая НАТО предпринять конкретные действия для деэскалации конфликта, вместо того чтобы «перекладывать вину» на других.

В итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля, альянс открыто обвинил КНР в вызове интересам Европы.

«Глубокую озабоченность вызывают углубляющееся стратегическое партнерство между Россией и КНР и их взаимно усиливающиеся попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок», — сказано в документе.

Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны объединения обеспокоены сотрудничеством Китая с Россией в предоставлении инструментов, оборудования, технологий, микропроцессоров и микроэлектроники.

«Поддержка Китая усиливает угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности», — сказал он.

Ранее, 10 июля, китайская газета Global Times сообщила, что НАТО раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и, в первую очередь, для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО само создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал Североатлантический альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».