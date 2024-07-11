Лидеры НАТО призвали другие страны не оказывать военной помощи России

НАТО озвучил просьбу ко всем государствам мира не оказывать поддержку России в свете конфликта на Украине. Об этом сказано в итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне в среду, 10 июля.

«Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи России», — сказано в документе.

Также в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что осуждают оказанное в какой-либо форме содействие российской армии. Они также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Москвой к следующему саммиту альянса.

В декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне отмечалось, что НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

При этом в альянсе заявили, что он не стремится к намеренной конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы: вместо этого организация не оставляет надежду сохранить контакты с Москвой.

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.