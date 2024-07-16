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Сюжет:

FT сообщила о намерении Трампа выступить посредником по Украине до инаугурации

FT: Орбан заявил о готовности Трампа стать посредником по Украине до инаугурации
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Фото: REUTERS/Viktor Orban via X
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп в случае победы на выборах попытается выступить посредником по украинскому кризису еще до церемонии инаугурации. Об этом 16 июля написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо венгерского политика, которое он написал председателю Евросовета по итогам визитов на Украину, в РФ и в КНР.

«Мы не можем ожидать никаких мирных инициатив от [Трампа] до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира», — передают журналисты выдержку из документа.

Кроме того, как отмечается, Орбан после беседы с Трампом заявил, что у экс-главы государства «есть хорошо обоснованные планы» по решению конфликта на Украине. В материале также говорится, что премьер Венгрии настаивает на том, что Евросоюз (ЕС) должен возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и начать переговоры на высоком уровне с Китаем для достижения мира.

«Я более чем убежден, что при вероятном исходе победы президента Трампа соотношение финансового бремени между США и ЕС значительно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда дело дойдет до финансовой поддержки Украины», — говорится в письме Орбана, сообщает газета.

«Миссия мира»: Орбан встретился с Трампом во Флориде
В ходе разговора стороны пришли к выводу, что мир должен наступить как можно скорее

Об этом же ранее заявлял и сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп накануне избрал в качестве кандидата вице-президенты. Кроме того, Вэнс 18 февраля в беседе с журналистами сообщал, что США не имеют производственных мощностей для бесконечной поддержки Украины, на фоне чего Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

Ранее в этот день, 16 июля, Вэнс сообщил, что Трамп после победы на выборах начнет переговоры о мире на Украине. Он добавил, что, будь Трамп президентом, Россия не начала бы спецоперацию на Украине

В Госдуме, в свою очередь, поприветствовали желание Трампа начать мирные переговоры. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что РФ всегда стояла на условиях договоренностей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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