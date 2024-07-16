Россия приветствует желание кандидата в президенты США Дональда Трампа начать мирные переговоры по завершению украинского конфликта. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил во вторник, 16 июля.

Он отметил, что большое количество политиков разных стран не поддерживают сегодняшнюю линию НАТО, направленную на эскалацию.

«Поэтому мы постоянно слышим такие голоса, естественно, мы поддерживаем все стремления к мирным переговорам. Россия всегда стояла на условиях договоренностей, мы это помним с 2014 года, и мы будем поддерживать все устремления к мирному урегулированию», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс поинтересовался целями поддержки Украины, передает RT.



Вэнс добавил, что будь Дональд Трамп президентом, Россия бы не начала спецоперацию на Украине, сообщает 360.ru. Также он отметил, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена, пишет ИА «Регнум». Так, он назвал одобрение ударов ВСУ по территории РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал ограничить дополнительную помощь Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия и влияние Байдена на них будут значительно ограничены.