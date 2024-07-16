В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет проводить переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине. Такое мнение 16 июля выразил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.
«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Вэнса, такая политика Трампа позволит избежать дальнейшего риска эскалации и начала ядерной войны. Он также напомнил о многомиллиардных тратах Вашингтона, которые уходят на помощь Украине, и отметил, что ему совсем непонятно, какой конкретно цели пытаются достичь США.
Ранее, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп в случае победы выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.
Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.