Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров. Об этом 16 июля заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США — Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter), прикрепив к посту снимок заголовка газеты, посвященный заявлению Орбана.

В начале июля венгерский премьер посетил Киев, Москву и Пекин. Его «миротворческое турне» имело цель поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

Помимо этого 12 июля Орбан встретился с Трампом во Флориде для обсуждения украинского кризиса. По итогам встречи экс-президент США заявил, что конфликт должен закончиться как можно скорее. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы разрешит конфликт.

Также Орбан проинформировал лидеров стран Евросоюза о предложениях Будапешта по урегулированию на Украине. В частности, он призвал к переговорам с Китаем о мирной конференции, к возобновлению дипломатических отношений с РФ, а также выразил уверенность в том, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах будет стремиться к миру. Венгерский премьер намерен убедить руководство ЕС в необходимости следовать его плану. Он продолжит свою миротворческую миссию, в связи с чем планируются новые поездки и переговоры.

Однако визиты Орбана вызвали шквал критики европейских коллег. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с президентом России Владимиром Путиным выразили и в Белом доме. Также Орбан во время переговоров в Киев предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чей срок полномочий истек 20 мая, рассмотреть вариант прекращения огня, но президенту Украины подобная идея не понравилась.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что глава венгерского правительства пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.